В Ульяновске у заболевших COVID-19 студентов нашли индийский штамм

У госпитализированных с COVID-19 студентов Ульяновского госуниверситета, прибывших из Индии, обнаружили индийский штамм коронавируса. Об этом "РГ" сообщили в региональном минздраве.

Всего из числа иностранных студентов, которые прибыли для учебы в ульяновский вуз в апреле-мае, коронавирус выявили у 62 учащихся. Все они находятся либо в ковидном госпитале, либо в обсерваторах. Из них у 15 студентов подтвердился индийский штамм вируса, у одного - британский.

Состояние иностранных студентов, заразившихся индийским штаммом коронавируса, удовлетворительное, уточнили в ведомстве. Только двое инфицированных - в состоянии средней степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме. Кислородная поддержка им не требуется.

Напомним, в прошлую пятницу стало известно, что среди иностранных студентов вуза, прибывших из Индии, произошла вспышка коронавируса. Все они проживали в хостеле на площадях гостиницы "Советская" и не посещали вуз. После выявления вспышки в хостеле провели полную дезинфекция помещений. Около 120 контактных студентов закрыли на двухнедельную изоляцию в хостеле, их обеспечили питанием, учатся они дистанционно.