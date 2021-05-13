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13.05.2021 12:28

Омская Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Западная Сибирь" отмечает юбилей деятельности

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Западная Сибирь" отмечает сорокалетний юбилей с даты начала деятельности.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

ЦБПО была создана 13 мая 1981 года на базе центральной производственной технической экспериментальной лаборатории. Коллектив лаборатории, а затем ЦБПО успешно занимался разработками собственных рационализаторских конструкторских предложений для их дальнейшего применения в производственных процессах отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Технические разработки позволили улучшать условия труда, механизировать и автоматизировать трудоемкие процессы.

С момента образования база осуществляла капитальный ремонт запорной арматуры - клиновых и шиберных задвижек. На сегодняшний день это направление работы филиала остается основным - Омская ЦБПО является единственным подразделением в ПАО "Транснефть", выполняющим капремонт запорной арматуры. За прошлый год здесь было отремонтировано 45 задвижек.

На ЦБПО успешно действует служба определения ремонтопригодности запорной арматуры, сотрудники которой проводят техническое обследование и выдают заключение о целесообразности проведения ремонтных работ запорной арматуры для организаций системы "Транснефть".

"Кроме выполнения капитального ремонта задвижек, Омская ЦБПО выпускает различные типы спецоборудования, предназначенного для ремонта и эксплуатации магистральных трубопроводов, выполняет его ремонт. Например, нефтесборщики "Гринда" используются для ликвидации и локализации нештатных ситуаций, а герметизаторы резинокордные - для проведения работ, связанных с разгерметизацией магистральных трубопроводов", - рассказал генеральный директор АО "Транснефть - Западная Сибирь" Олег Чепурной.

Специалисты конструкторско-технологического отдела ЦБПО активно участвуют в разработке новых моделей и типов продукции. Сегодня Омская ЦБПО владеет рядом патентов на серийно выпускаемую продукцию, в том числе на полезные модели "Нагреватель кольцевых стыков труб", "Компенсатор давления клиновых задвижек", "Устройство для разметки катушек", "Устройство для слива подтоварной воды из нефтяного резервуара", на промышленный образец "Люк замерный".

В числе приоритетных направлений развития филиала - внедрение передовых производственных технологий, модернизация парка оборудования, увеличение количества станков с числовым программным управлением.

В настоящее время номенклатура выпускаемой ЦБПО продукции насчитывает 271 наименование. Общая площадь производственных цехов составляет 4 тыс. кв. м., коллектив насчитывает 147 человек.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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