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13.05.2021 11:13
Рубрика: Происшествия

В НАО возбудили уголовное дело о разливе нефти на границе с Коми

Текст: Марина Ледяева (Ненецкий округ)

В Ненецком округе следком возбудил уголовное дело после разлива нефтепродуктов на Ошском месторождении.

На реке в Ненецком округе обнаружили мертвую рыбу

Как сообщил СК региона, причиной происшествия стала разгерметизация напорного нефтепровода. Следствие полагает, что это случилось из-за нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.

Следователи отправятся на место экологического ЧП, будут назначены экспертизы.

Утечка нефтепродуктов была обнаружена вечером 11 мая на границе Ненецкого округа с Республикой Коми. На реке Колве в соседнем регионе появилась радужная пленка. В городе Усинске в связи с этим ввели режим ЧС. Для ликвидации последствий ЧП на реке установили боновые заграждения.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО СЗФО Республика Коми

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