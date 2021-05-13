Экс-мэру Волжского дали два года колонии за ДТП

Волгоградский областной суд подтвердил приговор бывшему мэру Волжского Марине Афанасьевой, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Утром 23 октября 2019 года Афанасьева ехала на автомобиле Volkswagen Tiguan по дороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Подсудимая вырулила сначала на полосу встречного движения, пересекла ее, оказалась на левой от себя обочине и, в конце концов, вылетела в кювет. В результате аварии погибли две женщины 64 и 66 лет - они находились на пассажирских местах в машине.

Быковский районный суд признал экс-чиновницу виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также Афанасьеву лишили права управления транспортным средством еще на два года. С нее взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Осужденная и ее адвокат пытались обжаловать вердикт. Они просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Но областная инстанция оставила апелляцию без удовлетворения.