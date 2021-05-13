В Кореновском районе Кубани встречают гостей. Их ждут в здешней станице Дядьковской - на малой родине художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктора Гавриловича Захарченко. Здесь пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию его творческой деятельности и 210-летию коллектива, который он возглавляет уже почти полвека.

Чествовать мастера должны были 22 марта - в день рождения Захарченко, но потом решили перенести торжества на май, чтобы улицы встретили дорогих гостей во всей своей красе. И они сейчас действительно чудо как хороши! Воздух вокруг пропитан ароматом цветущих садов, сельские палисадники украшают яркие кусты сирени и разноцветные бутоны тюльпанов, а местные жители стараются сохранить неповторимый казачий колорит, которым всегда славилась эта станица. Ведь Дядьковская была среди первых сорока селений, основанных на Кубани черноморскими казаками. Свою историю станица ведет с 1794 года. В числе переселенцев из Полтавской и Черниговской губерний были предки Виктора Захарченко, а он, как сам говорит, до 18 лет провел в самом настоящем "фольклорном заповеднике".

Руководитель Кубанского казачьего хора, потомственный запорожский казак, казачий полковник Виктор Захарченко дает концерт своим землякам в станице Дядьковской. Фото: Владимир Аносов/РГ

- У нас не было электричества, не было радио, и я ничего не слышал, кроме народных песен, - вспоминает Виктор Гаврилович. - Но уже тогда, в детстве, я стал мечтать, что, когда вырасту, соберу хор, который споет эти песни. И мы поедем с ними по свету, чтобы все их услышали - такие красивые и мощные песни.

В пятом классе письмо Сталину отправил. Привязал перо к палочке, чернила луковые развел и написал про то, что в станице нет ни гармошки, ни баяна, а я хочу учиться музыке

Поразительно, но эти детские мечты оказались пророческими. Он автор более 500 музыкальных произведений и более тысячи народных песен, собранных по хуторам и станицам, возрожденных сначала на сцене, потом переложенных на ноты и изданных в книгах. В 18 томах полного собрания его сочинений - жизненный и творческий путь "казачьего маэстро". В предисловие вынесена пушкинская фраза из Бориса Годунова: "Исполнен долг, завещанный от Бога". О себе Захарченко говорит, что многое он уже исполнил, но многое еще впереди.

Об этом Виктор Гаврилович размышлял в беседе с корреспондентом "РГ".

О Божьем промысле

Мама композитора Наталья Алексеевна Захарченко всю жизнь не расставалась с песней. А его папа Гавриил Иванович погиб на фронте в ноябре 1941 года. Фото: Владимир Аносов/РГ

… Все чаще задумываюсь о своем предназначении. Я ведь несколько раз мог умереть. Первый - в детстве, в голодные военные годы... Но Господь забрал не меня, а брата Борю, хотя я никогда не отличался особым здоровьем. Время тогда было страшное. Отец ушел на фронт, а мать осталась одна с четырьмя детьми, мне три годика было. Мы пережили оккупацию, немцы нас из хаты выгнали. А когда отступали, свалили в общую кучу все, что не смогли увезти, и подожгли. В этой куче гармошка лежала. Старший брат ее из огня вытащил и домой к нам принес. Я взял эту гармошку, пальцами по клавишам прошел и начал играть. А ведь мне только четыре года было. Мама даже испугалась, когда услышала, ведь мне никто не показывал, как надо играть. А потом в станице появился слепой музыкант. Он играл на баяне, а я стоял и слушал как зачарованный. Приходил домой, брал ящичек, рисовал на нем клавиши и имитировал игру. Мама видела мою страсти и, хотя мы жили очень бедно, в доме не было самого насущного, она решила, что надо мне гармошку купить. Вырастили бычка, продали его в Кореновске на базаре и купили гармошку. Домой с братом возвращались пешком и заночевали в стоге сена. А теперь там проходит улица, которой мое имя присвоили. Это новая улица, она начинается на окраине Кореновска и ведет в Дядьковскую. Здесь тоже есть улица имени Захарченко, наша хата как раз на ней стояла. Тогда эта улица носила имя Якова Свердлова, автора директивы о поголовном истреблении казачества. Поскольку я имею самое непосредственное отношение к возрождению казачества, считаю промыслительным такое переименование. Ведь народная песня, которой я свою жизнь посвятил, всегда была с казаками, помогая им выжить. Мама пела и на балалайке играла, тетя Лена с дядей Васей пели, я сам на Святки ходил "рождествовать", посевать, колядовать. И сколько помню себя, мечтал стать музыкантом. В пятом классе об этом письмо Сталину отправил. Привязал перо к палочке, чернила луковые развел и написал про то, что в станице нет ни гармошки, ни баяна, а я хочу учиться музыке.

И вот по прошествии стольких лет могу сказать, что сбылись все детские мечты. Но как человек верующий, православный не считаю это своей заслугой, ибо убежден, что все ценное мне дано Сверху. Господь давал достойных учителей и вел по жизни. А если я сумел реализовать его дары, то можно считать свершенным промысел Божий. Ведь даже песни и музыку, которые пишу, они звучат в голове, я их слышу и записываю ноты, не прикасаясь к баяну или фортепиано. Народную песню воспринимаю как молитву, а ее исполнение - как служение чему-то большему, чем просто музыке. Видимо, это передается нашим зрителям. Этот дар я считаю миссией своего творчества, главной целью и смыслом жизни.

Один из экспонатов с "Книгой отзывов" в доме-музее Виктора Захарченко в станице Дядьковской. Фото: Владимир Аносов/РГ

О хоре

Согласно положению о звании "Герой Труда", этой награды удостаиваются россияне, добившиеся выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности. На основании указа президента, в случае присвоения этого звания, человеку на его родине устанавливается бронзовый бюст. Так что сегодняшнее событие - следование протоколу. Лично я не считаю себя выдающейся личностью, а награду воспринимаю как оценку заслуг Кубанского казачьего хора, которому в этом году исполняется 210 лет. Это старейший профессиональный народный коллектив нашей страны. Горжусь тем, что удалось соединить искусственно прерванную революцией историческую линию Кубанского войскового певческого хора с современностью. Когда я его возглавил в 1974 году, о дореволюционном прошлом коллектива никто даже не заикался. И я начинал работать, не зная, что он был создан еще в составе Черноморского казачьего войска, и только в 1860 году, когда два войска - Черноморское и Линейное, объединились, получил статус хора Кубанского казачьего войска. Перед революцией в составе коллектива был не только духовой, но и симфонический оркестр. Хор исполнял народную, духовную и классическую музыку, 95 лет коллектив готовил певцов, регентов и музыкантов-исполнителей. Вместе с воинами-казаками певчие были в будни и в праздники. В 1921 году большевики хор расформировали. Шла Гражданская война, многие казаки ушли в эмиграцию. Более 20 человек уехали из певческого хора в Сербию. Они и там создали свой коллектив - эта страница истории долгие годы была нам неведома, пока во время гастролей в Сербии мы не побывали на их могилах.

У меня больше всего сердце болит от того, что вокруг так много людей, которые очень стараются казаться, а не быть. Они заняты имитацией дела, пусканием пыли в глаза

Виктор Захарченко - автор свыше 500 музыкальных произведений и более тысячи народных песен, собранных по хуторам и станицам, возрожденных сначала на сцене, потом переложенных на ноты и изданных в книгах. Фото: Владимир Аносов/РГ

А дальше тоже трагические страницы - я рыдал, когда изучал документы в архиве. Ведь регента хора Григория Концевича, который в 1936 году воссоздал распавшийся после революции Кубанский казачий хор, расстреляли по надуманному доносу. Такая же участь постигла войскового священника, автора гимна "Ты Кубань, ты наша Родина" Константина Образцова. А архивариуса войска Ивана Кияшко, написавшего к 100-летию хора книгу, обвинили в контрреволюционной деятельности. Вот такая мученическая судьба у всего казачества и у его певческого коллектива. Стоит ли удивляться, что многие наши песни такие грустные и трагические. В то же время они патриотические, нацеленные на созидание. Кубанский казачий хор - единственный творческий коллектив в России с такой биографией. Наша задача - вовсе не развлечение, мы, скорее, заставляем задуматься. Как известно, казачьи линии на тысячи километров шли по рубежам России - от Черного моря и до Тихого океана. Казаки пахали, сеяли, но всегда держали заряженными свои ружья и много времени проводили в боях и походах. Казачьи песни насыщены активной ритмикой, в них сильно героическое начало, чувствуется готовность постоять за Отечество, за землю, за веру. Это идет от сердца и как генетический код сохранено в наших песнях. Поэтому у них особая энергетика.

Чему душа радуется и о чем болит

С Кубанским казачьим хором мы побывали на всех континентах. И в каждой европейской стране видели кладбища, где похоронены наши солдаты, которые освобождали мир от фашистской чумы. Поразительно, что теперь это забыто, на искажение исторической правды направлены колоссальные силы. Этому надо давать отпор, и хорошо, что это происходит и на государственном, и на общественном уровне. С принятием поправок в Конституцию произошло, на мой взгляд, эпохальное событие, сделавшее понятнее и мою жизнь, и жизнь хора. Ведь раньше мы пели об одном, законы нередко диктовали другое, а гордиться тем, что ты русский, было просто небезопасно: за это можно было под уголовную статью угодить. Теперь русские официально признаются государствообразующим народом, а русский язык подлежит более усиленной защите. В конституцию вернулось слово Бог. В ней теперь сказано, что РФ, объединенная тысячелетней историей, передавшей нам идеалы и веру в Бога, признает исторически сложившееся государственное единство. И безусловно, очень важны поправки о защите суверенитета и территориальной целостности государства, а также о приоритете российской конституции над решением межгосударственных органов, принятых на основе международных договоров и противоречащих интересам нашей страны. Это все скрепы, призванные укреплять российскую государственность.

Родовой дом Виктора Захарченко, где жили его родители и он провел детство. Сейчас здесь находится дом-музей мастера. Фото: Владимир Аносов/РГ

Что печалит? Лично у меня больше всего сердце болит оттого, что вокруг так много людей, которые очень стараются казаться, а не быть. Они заняты имитацией дела, пусканием пыли в глаза - ради карьеры либо каких-то корыстных интересов. По телевизору постоянно вижу негативные сюжеты: там убили, тут украли. Практически по всем федеральным каналам часами крутят всевозможные шоу и "смехопанорамы", одни и те же лица артистов, веселящих народ. А ведь у нас в стране - кладезь талантов. Где они, почему мы так редко видим их по ТВ? Я уже не говорю о профессиональных народных коллективах, появление которых на экранах - большая редкость. Ради чего мы даем концерты? Веселить и развлекать публику? Нет, этого мало. Сегодня, считаю, очень важно петь о том, что волнует людей. Поэтому наряду с народными произведениями часто включаю в концерты хора песни современных композиторов. Такие, например, как "Горькая моя родина" Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова. Звучат и мои песни на слова русских и украинских поэтов. Зрители практически всегда на бис встречают песню "Умом Россию не понять" на стихи Федора Тютчева, "Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве" на стихи Николая Мельникова.

Я вообще считаю, что все, связанное с культурой, по значимости надо приравнять к обороне

Часто спрашивают: почему на наших концертах зрителей переполняет буря эмоций? Потому что мы дарим им настоящее искусство, песню, которая идет от сердца к сердцу. Я вообще считаю, что все, связанное с культурой, по значимости надо приравнять к обороне. В военном плане сегодня Россия сильна как никогда. В этом мы убеждаемся, когда смотрим военные парады на Красной площади. Мы не собираемся ни на кого нападать, но все должны знать, что у нас есть, чем защитить страну. Вот такая же нам нужна духовная оборона. Тогда любые недруги нам не страшны.