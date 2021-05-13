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13.05.2021 21:54
Рубрика: Культура

На Кубани открыли памятный бюст Герою Труда РФ Виктору Захарченко

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
В станице Дядьковской Кореновского района Кубани сегодня открыли бронзовый бюст художественному руководителю и главному дирижеру Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктору Гавриловичу Захарченко.

Торжественную церемонию приурочили сразу к двум памятным датам народного артиста России, Героя Труда России и Героя Труда Кубани - 60-летию творческой деятельности композитора и 210-летию прославленного коллектива, который Захарченко возглавляет вот уже почти полвека.

Песни Кубанского казачьего хора

В юбилейном мероприятии приняли участие полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, депутаты Заксобрания региона, казаки и местные жители.

Залитые солнцем улицы станицы принимали гостей во всей своей весенней красе - дворики уже утопают в свежей зелени, цветет пышным цветом сирень. За калиткой родового дома Виктора Захарченко, который с 2007 года переоборудован в музей, с самого утра шли приготовления: сотрудницы сельского Дома культуры пекли пирожки в настоящей русской печи, заваривали чай, чистили ковровые дорожки. Именно здесь композитор встречал дорогих гостей.

Внутри хаты все уже давно выглядит по-другому: возведенная оштукатуренная стена с печью разделяет помещение на две половины, у выбеленных стен стоят переданные жителями комод, стол, лавки, есть тут и сценические казачьи костюмы. А когда-то в одной комнате ютилась семья из пяти человек, домашний скот, в оккупацию стояли немцы.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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- Это не просто особенный дом, он - единственный, мое родовое гнездо (конечно, сейчас серьезно отремонтированный). Строили его своими руками отец Гавриил Иванович, мама Наталья Алексеевна и дядя Андрей, - рассказывает Виктор Гаврилович журналистам. - В этом доме я впервые услышал народные песни. Перед войной отец купил патефон: тогда заиграли композиции хора имени Пятницкого, Шаляпина, Лемешева. И с тех пор я заболел музыкой. Был страшный голод, холод, нищета, разруха, мужчины сражались на фронте, и помню, женщины собираются и запевают так, что слезы наворачивались. Сейчас со сцены стараются веселить, потешать, а тогда в песню вкладывали свою душу: храмы стояли закрытыми, а потому голоса были словно молитва.

Главным событием юбилейного торжества стало открытие в сквере бюста Героя Труда Российской Федерации. Это почетное звание Виктору Захарченко за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, большой вклад в популяризацию, сохранение и приумножение культурного и исторического наследия России было присвоено указом президента страны в октябре прошлого года.

Работа принадлежит московскому скульптору Владимиру Курочкину, который все детали будущей композиции согласовывал с композитором, вплоть до надписей.

"…Всем нам неплохо бы поразмышлять не только о самом простом - о физическом выживании, но о нашей духовной сущности как нации и народа", - звучит отрывок одной из авторских цитат на монументе. Изречения Виктора Гавриловича не просто полны мудрости, а представляют собой обращение к нам, современникам и будущим поколениям.

Фото: Предоставлено Северным хором.
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- Сегодня мы открываем памятный бюст, как знак уважения за вашу профессиональную деятельность, за ваше творчество. В родной станице вы впервые влюбились в казачью песню, взяли гармонь и потом влюбили в казачью песню всю страну и мир. Ваше творчество связывает молодые поколения с нашими предками, благодаря вам память о казачьих традициях и культуре будет жить многие века, - поздравил композитора губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В это же время в Доме культуры станицы Дядьковской открылись сразу несколько тематических экспозиций, объединивших уникальные архивные материалы коллектива, изделия русского прикладного творчества и иконы.

А артисты Государственного академического Кубанского казачьего хора спели на сцене самые лучшие свои песни - казачьи, украинские, фронтовые…

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