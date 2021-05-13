В Анапе дроны будут доставлять тонущим спасательные круги

В Анапе в этом летнем сезоне планируют опробовать систему доставки спасательных кругов тонущим в Черном море с помощью квадрокоптеров. Систему разработали местные власти совместно с военным технополисом "Эра" и Российской академией наук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города-курорта Василия Швеца.

По его словам, на дрон подвешивается ненадутый спасательный круг, а при нештатной ситуации управляющие инструкторы направят его на место трагедии.

Как уточняется, к тестированию системы приступят примерно через неделю.

Также в этом году в Анапе увеличат количество камер системы "Умный город" с функцией распознавания лиц с 300 до 800 штук. В будущем их будет около трех тысяч.

Как ранее писала "РГ", с 1 по 11 мая Анапу посетили 89 тысяч туристов, а всего на Кубань в этот период прибыли более 680 тысяч гостей.