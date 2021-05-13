В правительстве Крыма назвали срок открытия набережной в Евпатории

Власти Крыма намерены открыть реконструированную набережную имени Валентины Терешковой в Евпатории к началу курортного сезона 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр республиканского правительства Евгений Кабанов.

По его словам, с июня 2019 года, когда планировалось открыть набережную, полная стоимость ее реконструкции выросла более чем на 400 миллионов рублей - до почти одного миллиарда рублей.

- Предыдущий подрядчик, которого мы в 2019 году выгнали, украл 200 миллионов рублей, - напомнил Кабанов. - Возбуждено уголовное дело. Украденные деньги изыскали, но и набережная стала дороже.

Новый проект реконструкции полностью откорректирован и сейчас проходит согласование в Главгосэкспертизе. Ожидается, что в августе этого года он получит экспертизу, после чего в сентябре можно будет возобновить строительно-монтажные работы.

- К курортному сезону 2022 года мы откроем набережную для гостей и жителей Евпатории, - заверил Кабанов. - И это будет одна из лучших набережных на юге России.

Ранее Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера управления строительного контроля дирекции ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", из-за действий которого не получилось в срок открыть объект. Чиновник распорядился заплатить деньги за некачественно выполненные работы, в том числе волнорезы, которые потом пришлось демонтировать более чем за 60 миллионов рублей.