В ЦВО от COVID-19 привили более 90 процентов военнослужащих

Более 90 процентов военнослужащих Центрального военного округа, объекты которого располагаются в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, привили против коронавирусной инфекции.

Оба компонента вакцины получили также гражданский персонал соединений, частей и учреждений, и члены семей военнослужащих, уточнили в пресс-службе ЦВО.

Прививать солдат, напомним, начали с декабря прошлого года. Всего иммунизацию на базе военных госпиталей и медицинских подразделений прошли более ста тысяч человек.

"В добровольной вакцинации участвовали все, кто ранее не болел COVID-19 и не имел симптомов простудных заболеваний. Иммунизация проводилась с письменного согласия", - подчеркивается в сообщении ЦВО.

Кстати, военнослужащие на заграничных объектах округа в Киргизии, Казахстане и Таджикистане уже завершили вакцинацию от коронавируса: им ввели оба компонента "Гам-Ковид-Вак".