Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям выбирать безопасные маршруты из-за палестино-израильского конфликта. В ведомстве также рекомендуют перевозчикам быть готовыми к отмене полетов.

Ранее "Аэрофлот" решил отменить 14 мая оборотный рейс между Москвой и израильским Тель-Авивом. Пассажиры смогут изменить дату вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление. Желающие вернуть деньги также смогут сделать это без применения штрафных санкций.

На фоне разгорающегося конфликта между Израилем и Палестиной администрация аэропорта имени Бен-Гуриона приняла решение перенаправлять рейсы в международный аэропорт Рамон, расположенный на юге страны.