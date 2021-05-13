Россиян предупредили о рекордной за сто лет жаре

Жителей Центральной России ждет рекордная жара. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на следующей неделе погода может побить рекорд 124-летней давности.

Ранее Тишковец заявил, что в этом году метеорологическое лето наступило в Москве на две недели раньше привычного срока. "На фоне усиления погожего антициклона юго-восточные ветры доставят в регион очень сухой и жаркий воздух, нагретый над барханными песками Каракум - одной из самых горячих пустынь мира. Это сулит аномальным теплом с превышением многолетней нормы как минимум на 10 градусов". - написал синоптик в своем Instagram.

Предыдущий рекорд для 18 мая был зафиксирован в 1897 году - плюс 29,1 градуса. Тишковец предупредил, что в этом году воздух может прогреться до 30 градусов.

В свою очередь, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что новая неделя начнется с потепления, которое принесет антициклон с востока.