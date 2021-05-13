Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали на Мальдивах

Власти Мальдив зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Таким образом, препарат зарегистрирован уже в 65 странах с общим населением 3,2 миллиарда человек.

Мальдивы - один самых популярных и дорогих курортов в мире. Площадь этой республики, расположенной на островах, составляет всего 298 квадратных километров.

Ранее с помощью вакцины "Спутник V" полностью защитило свое население от коронавируса другое мини-государство, расположенное в Европе - Сан-Марино, население которого 34 тысячи человек. Сегодня оно открывает вакцинный туризм для европейцев, приглашая их привиться российским препаратом.

Согласно поствакционным исследованиям, в ряде стран "Спутник V" - самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса, отмечают в РФПИ. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.