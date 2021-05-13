Фото: ura.ru

Частоозерье

Открытие: 8 сентября 2015

Скульптор: Владимир Сырейщиков

Деталь: 7-метровый памятник стоит на въезде в маленькое село Курганской области с населением 3000 человек.

Фото: РИА Новости

Переславль-Залесский

Открытие: 28 декабря 1958

Скульптор: Сергей Орлов

Деталь: этот памятник, установленный на родине князя, считался эталонным, что привело к появлению похожих в других городах России. Примечательно, что лицо "залесского" князя скульптор "взял" у актера Николая Черкасова, сыгравшего Александра Невского в одноименном фильме Сергея Эйзенштейна.

Фото: ТАСС

Великий Новгород

Открытие: 20 января 1985

Скульптор: Юрий Чернов

Деталь: ежегодно в апреле возле памятника на набережной проходит митинг, посвященный Дню воинской славы - годовщине победы на Чудском озере. Реконструкторы площади обещают до конца юбилейного года выложить ее плиткой так, чтобы рисунок напоминал потрескавшийся лед при Ледовом побоище.

Псков

Открытие: 24 июня 1993

Скульптор: Иосиф Козловский

Деталь: монумент высотой более 30 метров и весом 163 тонны официально называется "Ледовое побоище". Памятник установлен на горе Соколиха, на пути следования войск Александра Невского в 1242 году.

Фото: РИА Новости

Городец

Открытие: 6 декабря 2013

Скульптор: Петр Добаев

Деталь: памятник открыли и святили в Феодоровском монастыре Городца, где князь скончался в 1263 году, перед смертью приняв монашество. Единственный памятник в России, который изображает Александра Невского в схиме как монаха.

Фото: ТАСС

Санкт-Петербург

Открытие: 9 мая 2002

Скульптор: Валентин Козенюк

Деталь: памятник небесному покровителю города расположен перед Александро-Невской Лаврой, где хранятся мощи великого князя. Работу нередко сравнивают с другой знаменитой питерской скульптурой "Медный всадник", изображающей Петра I. Оба изваяния обращены в одну сторону, будто совершают единый поход.

Фото: ТАСС

Владимир

Открытие: 12 июня 2003

Скульптор: Игорь Черноглазов

Деталь: памятник во Владимире был открыт еще в 1963 году, к 700-летию со дня кончины Александра Невского. Однако позже городские власти посчитали, что бюст не соответствует роли князя в истории Владимира и приняли решение о его замене на более достойный памятник.

Фото: РИА Новости

Петрозаводск

Открытие: 3 июня 2010

Скульптор: Валентин Козенюк

Деталь: установлен в сквере у кафедрального собора св. Александра Невского. Часть денег (более 450 тысяч рублей) на создание памятника пожертвовали горожане.

Фото: РИА Новости

Витебск, Беларусь

Открытие: 24 июня 2016

Скульпторы: Иван Казак, Александр Гвоздиков

Деталь: 4-метровый памятник изображает трогательную встречу великого князя в Витебске с супругой Александрой Брячиславной, полоцкой княжной витебской линии Рюриковичей, и сыном Василием. Памятник считается символом семейных ценностей, верности и любви.

Авиабаза ВКС России Хмеймим, Латакия, Сирия

Открытие: 28 января 2021

Скульптор: Михаил Сердюков

Деталь: открытие памятника приурочено к Дню снятия блокады Ленинграда. Скульптуру изготовили в России и привезли на базу Хмеймим, где установили на гранитном постаменте возле православного храма Пророка Илии.

Подготовила Юлия Башарова

Послесловие к недавним громким спорам вокруг установки памятника Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади - в разделе "Научная библиотека".