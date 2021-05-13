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13.05.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Бюджету отдадут должное

Министр финансов Антон Силуанов рассказал "Российской газете" о планах по снижению долговой нагрузки регионов
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 103(8454)
Ситуация с региональными бюджетами выправляется, отмечают в министерстве финансов. Так, у абсолютного большинства из них выросли доходы, кроме того, снизился общий размер долгов регионов в целом.
Антон Силуанов: Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению государством обязательств перед людьми. Фото: пресс-служба Минфина РФ Антон Силуанов: Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению государством обязательств перед людьми. Фото: пресс-служба Минфина РФ
Антон Силуанов: Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению государством обязательств перед людьми. Фото: пресс-служба Минфина РФ

О том, как дальше планируется не только снижать долговую нагрузку региональных бюджетов, но и одновременно давать им возможность наращивать инвестиционные расходы, рассказал "Российской газете" министр финансов РФ Антон Силуанов:

- Благодаря проведению большинством регионов совместно с федеральным центром ответственной долговой политики за последние годы удалось стабилизировать ситуацию с долговой нагрузкой региональных бюджетов.

Регионы начали готовить заявки на льготные кредиты

Показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера государственного долга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года (36,5%). Расходы на обслуживание государственного долга по итогам 2014 года составляли 107,2 млрд рублей, или на 31,5% больше, чем в 2020 году.

При этом сложившийся на 1 апреля 2021 года уровень государственного долга (26%) связан в том числе с минимальными долговыми обязательствами Москвы, без учета которой долговая нагрузка субъектов Российской Федерации составляет 35,8%.

В условиях волатильности мировой экономики, которая в том числе сказывается и на динамике поступлений доходов в бюджеты, проведение ответственной долговой политики - важная составляющая обеспечения стабильности бюджетов и безусловного исполнения социально значимых расходных обязательств.

Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению государством обязательств перед населением (выплата заработной платы, социальных пособий, расходов на здравоохранение и др.).

Предлагаемое ранее рейтинговым агентством S&P увеличение объема государственного долга регионов до 60% от налоговых и неналоговых доходов приведет к росту расходов на обслуживание государственного долга на сумму около 200 млрд рублей и необходимости сокращения в соответствующем объеме социальных расходов регионов. Осложняет эту проблему и риск увеличения процентных ставок по займам.

Минэкономразвития оценит дополнительную нагрузку на бюджеты регионов

В международной практике существуют примеры того, как проблемы с субнациональным долгом негативно сказывались на социально-экономической стабильности всего государства (Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия и др.).

Поэтому в соответствии с посланием Президента Российской Федерации Минфином России будут реализованы инициативы, направленные на облегчение долговой нагрузки субъектов Российской Федерации с одновременным предоставлением возможности увеличения инвестиционных расходов.

В текущем году будет запущен механизм дополнительной поддержки в виде льготных бюджетных кредитов с длительным сроком их использования.

Уже в этом году минфин запустит механизм дополнительной поддержки в виде льготных бюджетных кредитов с длительным сроком использования

Минфином России будет оказана поддержка регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям. Объем такой поддержки составит порядка 176 млрд рублей и позволит сократить долю рыночной задолженности до 25% налоговых и неналоговых доходов.

176 миллиардов рублей составит поддержка регионов с большим объемом коммерческой задолженности бюджетов

Также Минфином России до 2023 года регионам будут предоставлены бюджетные кредиты для создания объектов инфраструктуры в объеме до 500 млрд рублей. Кроме того, будет проведена реструктуризация задолженности бюджетных кредитов, предоставленных субъектам в декабре 2020 года. Высвобождаемые средства в объеме до 218 млрд рублей будут также являться дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.

Силуанов рассказал, куда вложат деньги из ФНБ

Для реализации указанных инициатив подготовлены поправки в бюджетное законодательство. Также в целях предоставления дополнительной возможности увеличения регионами расходов инвестиционного характера за счет дополнительной помощи из федерального бюджета в рамках заключенных с Минфином России соглашений будет предусмотрено право увеличения долга регионов до 50% объема налоговых и неналоговых доходов, при этом для устойчивых регионов по отдельным решениям его уровень может составить до 75%.

Субъекты Российской Федерации никак не ограничены в возможности самостоятельно увеличивать объем государственного долга пропорционально росту экономики и доходов региональных бюджетов.

Регионы могут увеличивать госдолг пропорционально росту экономики и доходов региональных бюджетов

Указанные инициативы будут являться дополнением к широкому спектру инструментов поддержки развития территорий, уже реализуемых в настоящее время федеральным центром.

Предложенные правительством меры направлены на формирование ресурсной базы регионов не за счет увеличения долговых обязательств и создания риска устойчивости бюджетов, а путем развития экономик субъектов РФ и наполнения их бюджетов доходными источниками.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Роман Маркелов
Контекст

Во время отчета правительства Госдуме в среду премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что минфин сделал "все возможное и невозможное" для сбалансированности региональных бюджетов. Глава правительства уточнил, что на выравнивание дисбалансов в региональных бюджетах предусмотрено федеральным бюджетом 718 млрд рублей, еще 100 млрд - на трансферты, около 300 млрд - на выдачу бюджетных кредитов.

В апрельском послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу заместить бюджетными кредитами с погашением до 2029 года коммерческую задолженность тем регионам, где ее уровень выше 25% собственного дохода. Также он предложил реструктурировать до 2029 года те бюджетные кредиты регионам, которые предоставлялись в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Как ранее подчеркивали в рейтинговом агентстве АКРА, указанные краткосрочные бюджетные кредиты более чем на 220 млрд рублей стали своевременной мерой и помогли субъектам сократить расходы на обслуживание госдолга. При этом долговая нагрузка на региональные бюджеты из-за пандемии заметно выросла.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Облигационные займы позволят избежать пиковых нагрузок на бюджет столицы

Накануне в минфине заявили, что общий объем долговых обязательств бюджетов регионов и муниципальных образований (консолидированных бюджетов) с начала года снизился на 3% и составил почти 2,8 трлн рублей (по состоянию на 1 апреля). В целом исполнение консолидированных бюджетов стабилизировалось и характеризуется положительной динамикой темпов роста доходов и расходов, а в большинстве регионов фактическое поступление доходов выше запланированных показателей, отмечают в министерстве.

В прошлом году региональным бюджетам пришлось значительно нарастить расходы из-за пандемии. Соответственно, рост расходов был обусловлен, как правило, увеличением трат по разделам "Здравоохранение" и "Социальная политика". Так, из двухтриллионного прироста расходов консолидированных бюджетов на здравоохранение приходилось более 800 млрд рублей. У некоторых регионов значительно выросли расходы на образование и национальную экономику (в первую очередь - дороги).

Федеральный бюджет поддержал регионы, выделив им в полтора раза больше трансфертов. Совокупные безвозмездные поступления (от федерального бюджета и организаций) выросли в прошлом году в 1,6 раза.

Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство Минфин

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