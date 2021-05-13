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13.05.2021 14:27
Рубрика: Экономика

Срок годности вакцины "Спутник V" увеличили до восьми месяцев

Текст: Василий Кошкин
Срок годности российской вакцины от коронавируса увеличили с шести до восьми месяцев. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Он (срок годности. - Прим.ред.) будет увеличен до года точно. Пока до восьми месяцев по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше восьми месяцев еще не было", - сказал Гинцбург РИА Новости.

Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов российский препарат от COVID-19 занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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