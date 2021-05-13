Страховщики объяснили, кому полис ОСАГО обойдется дороже

Чаще всего это происходит, считают специалисты сервиса, когда человек заменил водительское удостоверение. Мол, информация о новых правах не привязывается, а также из-за того, что некоторые страховщики в своих интересах утаивают истинное значение коэффициента за безаварийную езду.
В Российском союзе автостраховщиков считают эту информацию надуманной и подробно объяснили почему.
Как сообщает сервис bip.ru, около 20 процентов покупателей ОСАГО - это водители со стажем 10 лет и более, которые недавно обновили права. Предположительно при обновлении прав в базе РСА значение коэффициента бонус-малус (КБМ), которое определяет безаварийный опыт водителя, не привязывается к новому удостоверению.
В результате водителям присваивают базовое значение коэффициента, равное 1, и стоимость ОСАГО растет. Если для большинства покупателей ОСАГО с безаварийным опытом вождения (средний КБМ около 0,5) стоимость опускается вплоть до 4262 рублей, то для некоторых с таким же стажем КБМ равен единице, и средняя стоимость купленного полиса составляет уже 7980 рублей.
То есть вырастает почти в два раза из-за того, что водитель сменил права.
В дополнение к этому, как отмечают в сервисе, в 4 процентах случаев страховые компании выдают разное значение КБМ для одного и того же водителя, а соответственно, и разные по стоимости полисы. В среднем это может привести к переплате на 1312 рублей - причем в экстремальных случаях разница может достигать 10 993 рублей.
Одна из возможных причин заключается в том, что страховые компании могут не вовремя обновлять данные о водительских удостоверениях клиентов в РСА. Это позволяет им показывать более выгодную цену для клиента с большим опытом безаварийного вождения, в то время как данные всех остальных компаний о водителе устаревают.
Как пояснили в сервисе, РСА дает правила расчета коэффициентов, но для конкретных водителей получает их от страховых. В определенных случаях страховые не отдают последние значения КБМ наружу. Причин может быть множество: от технической ошибки до желания удержать клиента у себя. Ведь с большим КБМ другие страховые будут показывать большую стоимость.
Однако, как пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, специалисты сервиса лукавят. Проблема с привязкой новых прав была, но давно решена. Если раньше система видела двух клиентов с одинаковыми данными и разными правами, то сейчас она видит того же клиента с другим водительским удостоверением.
Привязка КБМ происходит автоматически. Его не присваивает страховая компания. Она также не может удержать значение коэффициента у себя, потому что это не ее информация. КБМ она получает из автоматизированной системы ОСАГО. Ошибка может возникнуть, если набрать неправильно фамилию.
Коэффициент у любого водителя один, сколько бы прав и машин он ни сменил. Он присваивается один раз в год и меняется 1 апреля каждого года. Соответственно, для кого-то с 1 апреля этого года этот коэффициент вырос, если у него были убытки, а для кого-то, наоборот, снизился.
Надо понимать, что если человек совершил аварию 1 марта, а его компания рассчиталась с пострадавшим 5 апреля, то его КБМ 1 апреля остался прежним или снизился на 5 процентов. Зато 1 апреля следующего года он вырастет.
Если автовладелец покупает полис до 1 апреля, то его коэффициент также останется неизменным, даже если он совершил аварию и его страховщик за него рассчитался. Но если при этом он вписан в полис другого автовладельца, который покупает ОСАГО после 1 апреля, то для того полис подорожает. Ведь вписанному в полис водителю уже будет присвоен новый КБМ. А через год 1 апреля вырастет в цене и собственный полис этого аварийного водителя.
У этого коэффициента есть еще одна особенность. Он зависит не от того, совершил водитель ДТП или нет, а от того, предъявил ли пострадавший страховщику требование о возмещении ущерба или нет. То есть если авария была, но никто ничего не предъявлял, то и коэффициент не изменится. А если предъявлял, то все зависит от сроков, когда убыток был урегулирован. По ущербу жизни и здоровью сроки предъявления требования неограниченны. Через три года после аварии пострадавший обратится к страховщику и получит возмещение. Тогда и КБМ у виновника вырастет.
Кстати, что касается процентных соотношений, то они в принципе верны. Порядка 15-20 процентов водителей входят в различные группы риска. И такая картина наблюдается каждый год. Около 80 процентов проданных полисов дешевеют. Около 20 процентов - дорожают.
Частота ДТП для легковых автомобилей составляет 5,6 процента. Это значит, что у этих 5,6 процента автовладельцев коэффициент 1 апреля увеличился. И никаких сложных игр страховщиков, чтобы скрыть настоящий КБМ, тут нет.
Что же касается разницы в стоимости полисов у разных страховых компаний, то у нас довольно широкий тарифный коридор. Каждый страховщик устанавливает свои риски, за которые он повышает или понижает тариф. Поэтому для одного и того же человека стоимость полиса у разных страховщиков будет отличаться.
Кстати, свой коэффициент всегда можно проверить на сайте РСА, если вам кажется, что страховщик вписал его неправильное значение. Но страховщик физически не сможет зарегистрировать полис ОСАГО с неправильным КБМ. Так работает система.