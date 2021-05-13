Страховщики объяснили, кому полис ОСАГО обойдется дороже

Сервис для подбора и покупки ОСАГО bip.ru выяснил, что не менее 20 процентов водителей могут переплачивать за ОСАГО, причем по несколько тысяч рублей ежегодно.

Чаще всего это происходит, считают специалисты сервиса, когда человек заменил водительское удостоверение. Мол, информация о новых правах не привязывается, а также из-за того, что некоторые страховщики в своих интересах утаивают истинное значение коэффициента за безаварийную езду.

В Российском союзе автостраховщиков считают эту информацию надуманной и подробно объяснили почему.

Как сообщает сервис bip.ru, около 20 процентов покупателей ОСАГО - это водители со стажем 10 лет и более, которые недавно обновили права. Предположительно при обновлении прав в базе РСА значение коэффициента бонус-малус (КБМ), которое определяет безаварийный опыт водителя, не привязывается к новому удостоверению.

В результате водителям присваивают базовое значение коэффициента, равное 1, и стоимость ОСАГО растет. Если для большинства покупателей ОСАГО с безаварийным опытом вождения (средний КБМ около 0,5) стоимость опускается вплоть до 4262 рублей, то для некоторых с таким же стажем КБМ равен единице, и средняя стоимость купленного полиса составляет уже 7980 рублей.

То есть вырастает почти в два раза из-за того, что водитель сменил права.

В дополнение к этому, как отмечают в сервисе, в 4 процентах случаев страховые компании выдают разное значение КБМ для одного и того же водителя, а соответственно, и разные по стоимости полисы. В среднем это может привести к переплате на 1312 рублей - причем в экстремальных случаях разница может достигать 10 993 рублей.

Одна из возможных причин заключается в том, что страховые компании могут не вовремя обновлять данные о водительских удостоверениях клиентов в РСА. Это позволяет им показывать более выгодную цену для клиента с большим опытом безаварийного вождения, в то время как данные всех остальных компаний о водителе устаревают.

Как пояснили в сервисе, РСА дает правила расчета коэффициентов, но для конкретных водителей получает их от страховых. В определенных случаях страховые не отдают последние значения КБМ наружу. Причин может быть множество: от технической ошибки до желания удержать клиента у себя. Ведь с большим КБМ другие страховые будут показывать большую стоимость.

Однако, как пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, специалисты сервиса лукавят. Проблема с привязкой новых прав была, но давно решена. Если раньше система видела двух клиентов с одинаковыми данными и разными правами, то сейчас она видит того же клиента с другим водительским удостоверением.

Привязка КБМ происходит автоматически. Его не присваивает страховая компания. Она также не может удержать значение коэффициента у себя, потому что это не ее информация. КБМ она получает из автоматизированной системы ОСАГО. Ошибка может возникнуть, если набрать неправильно фамилию.

Коэффициент у любого водителя один, сколько бы прав и машин он ни сменил. Он присваивается один раз в год и меняется 1 апреля каждого года. Соответственно, для кого-то с 1 апреля этого года этот коэффициент вырос, если у него были убытки, а для кого-то, наоборот, снизился.

КБМ у любого водителя один, сколько бы прав и машин он ни сменил. Он присваивается один раз в год и меняется 1 апреля каждого года

Надо понимать, что если человек совершил аварию 1 марта, а его компания рассчиталась с пострадавшим 5 апреля, то его КБМ 1 апреля остался прежним или снизился на 5 процентов. Зато 1 апреля следующего года он вырастет.

Если автовладелец покупает полис до 1 апреля, то его коэффициент также останется неизменным, даже если он совершил аварию и его страховщик за него рассчитался. Но если при этом он вписан в полис другого автовладельца, который покупает ОСАГО после 1 апреля, то для того полис подорожает. Ведь вписанному в полис водителю уже будет присвоен новый КБМ. А через год 1 апреля вырастет в цене и собственный полис этого аварийного водителя.

У этого коэффициента есть еще одна особенность. Он зависит не от того, совершил водитель ДТП или нет, а от того, предъявил ли пострадавший страховщику требование о возмещении ущерба или нет. То есть если авария была, но никто ничего не предъявлял, то и коэффициент не изменится. А если предъявлял, то все зависит от сроков, когда убыток был урегулирован. По ущербу жизни и здоровью сроки предъявления требования неограниченны. Через три года после аварии пострадавший обратится к страховщику и получит возмещение. Тогда и КБМ у виновника вырастет.

Кстати, что касается процентных соотношений, то они в принципе верны. Порядка 15-20 процентов водителей входят в различные группы риска. И такая картина наблюдается каждый год. Около 80 процентов проданных полисов дешевеют. Около 20 процентов - дорожают.

Частота ДТП для легковых автомобилей составляет 5,6 процента. Это значит, что у этих 5,6 процента автовладельцев коэффициент 1 апреля увеличился. И никаких сложных игр страховщиков, чтобы скрыть настоящий КБМ, тут нет.

Что же касается разницы в стоимости полисов у разных страховых компаний, то у нас довольно широкий тарифный коридор. Каждый страховщик устанавливает свои риски, за которые он повышает или понижает тариф. Поэтому для одного и того же человека стоимость полиса у разных страховщиков будет отличаться.

Кстати, свой коэффициент всегда можно проверить на сайте РСА, если вам кажется, что страховщик вписал его неправильное значение. Но страховщик физически не сможет зарегистрировать полис ОСАГО с неправильным КБМ. Так работает система.