В Болгарии заявили о необходимости перехода к президентской форме правления

Бывший вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, ушедший с постов в 2021 году, заявил о необходимости изменить парламентскую форму правления в стране на президентскую.

"Нужны радикальные изменения, чтобы наша страна смогла выйти из кризиса, - подчеркнул Каракачанов в ходе заседания возглавляемой им партии ВМРО. - История Европы показала, что президентская республика является гораздо лучшим инструментом управления, не нарушающим партийную систему".

Политик предложил внести в конституцию Болгарии поправки, которые бы расширили полномочия президента. По его мнению, страна готова к такому шагу.

В настоящее время политические силы балканского государства ведут подготовку к внеочередным парламентским выборам, намеченным на июль 2021 года. Из-за неспособности сформировать новое правительство законодательный орган страны был распущен президентом Руменом Радевым двумя днями ранее. Болгария временно находится под управлением утвержденного лидером республики служебного кабинета министров.