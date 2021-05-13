В Грузии возобновит свою работу общественный транспорт

С сегодняшнего дня во всех городах Грузии возобновит свою работу общественный транспорт. Движение автобусов, метро и маршрутных такси было прервано с третьего мая в рамках мер по усилению борьбы с коронавирусом.

В оперативном штаба координационного совета напомнили, что правила пользования транспортом остаются прежними - масочный режим для пассажиров обязателен. Отметим, что за время пандемии общественный транспорт прекращал работать в Грузии уже трижды.

Также с 13 мая в стране вернутся к работе госучреждения, школы и детские сады, пишет ТАСС. Эпидемическая ситуация в Грузии стала ухудшаться с марта. В основном в республике циркулирует "британский" штамм. С начала эпидемии в стране зафиксировано 325 тысяч 665 случаев инфицирования коронавирусом.