В США привитые от COVID-19 смогут выиграть миллион долларов

Власти штата Огайо для популяризации вакцинации от COVID-19 будут каждую неделю разыгрывать один миллион долларов. Участвовать в лотерее смогут даже те, кто вколол всего одну дозу препарата.

Имя первого счастливчика станет известно 26 мая. "Такие объявления будут происходить каждую среду на протяжении пяти недель", - заявил глава региона Майк Девайн. Среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет будет проводиться другая лотерея, по итогам которой пятерым школьникам полностью оплатят обучение в университете, сообщает ТАСС.

Ранее власти штата Нью-Джерси пообещали давать бесплатное пиво всем, кто привьется от коронавируса.

В США с начала пандемии выявлено почти 33 миллиона инфицированных SARS-CoV-2, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 583 647 человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.