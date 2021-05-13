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13.05.2021 14:38
Рубрика: Общество

Вакцину "Спутник V" протестируют на индийском штамме коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Изучить эффективность "Спутник V" против индийского штамма коронавирус разработчики российской вакцины планируют до конца следующей недели, пишет РИА Новости. Об этом информационному агентству рассказал руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Он подчеркнул, что в распоряжении ученых уже есть образец индийского штамма.

"Сегодня утром мы его получили. На следующей неделе начнем проверять сывороткой от наших вакцинированных. К концу следующей недели должны дать ответ", - сказал Гинцбург.

Ранее в интервью "Интерфаксу" он также сообщил, что не сомневается в том, что "Спутник V" сможет противостоять мутировавшему коронавирусу.

"Российская вакцина, конечно, справится с этой мутацией, поскольку "Спутник V" в результате бустерной вакцинации создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител", - подчеркнул руководитель центра Гамалеи.

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