Видео: успел затормозить в сантиметрах от бежавшего по "зебре" ребенка

Хладнокровие водителя и отличная тормозная система позволили избежать трагедии в китайском Чунцине (центральная часть КНР). Остановить мчащийся микроавтобус удалось буквально за миг до наезда, когда до ребенка оставались считанные сантиметры.

Судя по видео, трехлетняя девочка с родителями переходила улицу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором, и вырвалась на пару метров вперед.

Ехавший по этой дороге водитель микроавтобуса заметил ребенка с большим опозданием и лишь чудом сумел остановиться. Транспортное средство сильно занесло и, казалось, что уйдя от лобового столкновения, микроавтобус вот-вот ударит малышку задней частью кузова.

Всё, к счастью, обошлось, и тем не менее, шофер будет оштрафован на 200 юаней (2300 рублей) за то, что заехал на "зебру", когда по ней шли пешеходы. Кроме того, он получит уже третье серьезное взыскание (в Китае сложная для нашего понимания балльная система наказаний для автомобилистов), что в итоге может привести как к лишению водительской лицензии, так и к тюремному заключению.