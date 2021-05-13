Виктор Добронравов озвучил романтичного Кощея

Актер Виктор Добронравов озвучивает на киностудии "Пифагор" полнометражную анимационную приключенческую картину "Кощей. Похититель невест" студии КиноАтис, пока съемки "Сватов-7", где актер играет Ивана Будько в молодости, приостановлены в Беларуси из-за пандемии.

В фильме самый главный злодей русских сказок предстанет в необычном романтическом образе и заговорит голосом Виктора. В новом анимационном фильме Кощей крадет завидную невесту - красавицу Варвару. В ходе совместного приключения Варваре удается разглядеть в своем похитителе нежную и ранимую душу, скрытую за маской черствости и безразличия. Режиссер Роман Артемьев считает, что их герой - самый молодой и обаятельный Кощей за всю историю персонажа.

Кощей - далеко не первый опыт озвучивания анимационного персонажа для Виктора Добронравова. Ранее голосом актера говорили обаятельный песец Свифти из анимационной картины "Стражи Арктики", мексиканец Маноло из "Книги жизни" и даже Квазимодо из мультфильма "Горбун из Нотр Дама".

К Кощею Добронравов проникся симпатией. "Мне сразу понравился сценарий: в нем очень много юмора. Мы привыкли, что Кощей - это коварный старик. Но наш герой - заложник своего образа, репутации, и именно поэтому он страдает. Он прожил на свете уже много лет, более того, он - бессмертный. До сих пор его никто не полюбил, все считали нечистью. А он - вполне добрый, хоть и очень несчастный. Я хочу, чтобы получился живой, интересный персонаж, такой, как прописан в сценарии", - сказал Виктор.

Процесс озвучивания выглядит магией. Режиссер мастерски работает с полутонами: каждая реплика оттачивается по несколько раз до достижения задуманной автором интонации - даже вздохи и крики героя записываются многократно. Впереди тонкая работа режиссера по выбору соответствующего его задумке дубля. К примеру, произнесенная Кощеем реплика "Прошу Вас, проходите в мою темницу" может звучать и иронично, и безучастно.

Добронравов точно почувствовал своего персонажа: влюбленность героя, сочетаемая со страхом быть отвергнутым, прекрасно отражены актером. Несмотря на то, что зрители услышат лишь голос Добронравова, актер отыгрывает роль и мимикой, и жестами. На экране предстает сложный персонаж с обширной гаммой эмоций - порой он злой, порой - расстроен, иногда - счастлив. Всю эту гамму чувств персонажу приходится скрывать за внешней сухостью - а это непростая актерская задача.

Полнометражное приключение Кощея, Варвары и других героев скоро появится на экранах Союзного государства.