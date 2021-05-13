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13.05.2021 16:47
Рубрика: Власть

Володин: В Европе должны осознать ответственность за ситуацию на Украине

Текст: Татьяна Замахина
На Украине формируется тоталитарный режим, ответственность за это должны осознать в Совете Европы и Европарламенте. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию вокруг украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Напомним, что Печерский районный суд Киева сегодня рассматривает вопрос о мере пресечения для ее лидера Виктора Медведчука в связи с предъявленным ему обвинением по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны".

Фото: Reuters
Зачем украинские власти преследуют Виктора Медведчука

"В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим, - написал Володин. - Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это".

Он напомнил, что, когда на Украине закрыли все оппозиционные СМИ, европейские государства и международные институты промолчали. "Потому что для них было важно любым способом сохранить действующую украинскую власть, - объяснил председатель Госдумы. Ради этого они пожертвовали свободой слова".

По его словам, с той же целью - сохранить угодных себе политиков - началась ликвидация оппозиционной партии во главе с Медведчуком. В жертву, считает Володин, при этом приносится и без того несовершенная политическая система Украины, где партия Медведчука была единственной оппозиционной.

Парламентарий напомнил, что подобное на Украине уже было, когда для удержания власти Петра Порошенко под предлогом "декоммунизации" была закрыта Коммунистическая партия. Но это ненадолго сохранило его власть, констатировал спикер.

"Своими действиями на Украине европейские государства дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан, - резюмировал он. - Не говорю уже о применении "двойных стандартов", ставшими обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов".

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