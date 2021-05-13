Вышел русский трейлер хоррор-антиутопии "Судная ночь навсегда"

В Сети опубликован локализованный первый трейлер новой части серии "Судная ночь" (The Forever Purge), получившей для российского проката название "Судная ночь навсегда".

Ролик размещен на YouTube-канале Universal Pictures Russia. И судя по нему, пятая часть франшизы, обещанная как финальная, станет самой масштабной и ураганной в линейке.

"Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности", - так звучит официальный синопсис проекта.

Режиссер - Эверардо Валерио Гоут ("Террор", "Сквозь снег"). Сценарий - от неизменного Джеймса ДеМонако.

В ролях: Джош Лукас, Ана де ла Регера, Кэссиди Фриман, Уилл Пэттон, Вероника Фалькон, Энтони Молинари, Ана Гонсалес.

В кино - с 8 июля. (Лента должна была выйти еще год назад, но пандемия внесла коррективы.)