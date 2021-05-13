Новости

Вышел трейлер второго сезона сериала Netflix "Люпен" 14:10
Звезда "Лунного света" сыграет в продолжении "Достать ножи" 13:40
Популярное американское шоу закрывается после обвинений в расизме 13:12
Фильмы Universal и WB исчезают из российского проката 13:02
В Москве госпитализирован актер Евгений Сытый 12:25

Вышел русский трейлер хоррор-антиутопии "Судная ночь навсегда"

Новости
    13.05.2021, 13:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia

В Сети опубликован локализованный первый трейлер новой части серии "Судная ночь" (The Forever Purge), получившей для российского проката название "Судная ночь навсегда".

Фото: kinopoisk.ru
Фильмы Universal и WB исчезают из российского проката

Ролик размещен на YouTube-канале Universal Pictures Russia. И судя по нему, пятая часть франшизы, обещанная как финальная, станет самой масштабной и ураганной в линейке.

"Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности", - так звучит официальный синопсис проекта.

Режиссер - Эверардо Валерио Гоут ("Террор", "Сквозь снег"). Сценарий - от неизменного Джеймса ДеМонако.

В ролях: Джош Лукас, Ана де ла Регера, Кэссиди Фриман, Уилл Пэттон, Вероника Фалькон, Энтони Молинари, Ана Гонсалес.

В кино - с 8 июля. (Лента должна была выйти еще год назад, но пандемия внесла коррективы.)

Новости

Умер писатель, поэт, музыкант и режиссер Вахур Афанасьев 11:59
Звезда "Мортал Комбата" сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы" 10:44
Видео: Джаред Лето ностальгирует по России под песню "Ленинграда" 09:35
Умер народный артист РФ, экс-солист Большого театра Владимир Редькин 12.05.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/ disneyplus
Опубликован новый постер сериала "Локи" с мультяшными часами 12.05.2021
Режиссеры "Мачо и ботана" снимут фильм о пандемии коронавируса 12.05.2021
Вышел трейлер "Истории Лизи" - нового сериала по роману Стивена Кинга 12.05.2021
⧣ фантастика
Фото: WDSSPR
Серкис рассказал о связи Венома с Человеком-пауком и Киновселенной Marvel 12.05.2021
Умер самый старый актер планеты, звезда фильмов Хичкока Норман Ллойд 12.05.2021
Вышел трейлер экзистенциального фантастического сериала Solos 11.05.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 11.05.2021
Вышел трейлер 2-го сезона антологии Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" 11.05.2021
Вышел новый трейлер "Круэллы" с заглавной песней саундтрека 10.05.2021