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Сериал "Сквозь снег" продлен на третий сезон

Новости
    20.01.2021, 14:11
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон сериала-антиутопии "Сквозь снег" выйдет на Netflix 25 января (у нас - 26-го), а пока телеканал TNT, занимающийся его производством, продлил его на третий сезон. Об этом сообщает TVLine.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет разворачивается в мире будущего, погруженном в новый ледниковый период. Остатки человечества ютятся в длинном поезде-ковчеге, где постоянно разгораются социальные конфликты. Сериал основан на французском графическом романе, ранее экранизированном в Южной Корее в полнометражном формате.

В касте сериала теперь прочно занял важное место Шон Бин.

Ранее вышли трейлеры второго сезона от TNT и Netflix.

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