За что ученые Беларуси удостоены премии "Звезды Содружества"

Земные труды белорусских исследователей вселенной, которые давно и успешно осуществляются в тандеме с российскими учеными, успели внести значительный вклад в освоение околоземного пространства, констатируют научные эксперты национальной академии наук (НАН). Об этом можно, в частности, судить и по присвоению ученым межгосударственной премии "Звезды Содружества", сообщает пресс-служба академического ведомства.

Прежде всего, уточнили в НАН, этой награды удостоены специалисты как за "успешную реализацию белорусско-российских программ в космической сфере, так и за создание научно-технического задела для развития космической отрасли Беларуси, расширение и укрепление сотрудничества между государствами - участниками СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях".

В составе белорусских единомышленников названы руководитель Объединенного института проблем информатики Александр Тузиков и заведующий отделом этого института Сергей Кореняко, а также директор предприятия "Геоинформационные системы" Сергей Золотой.

В течение последних двадцати лет, напоминают обозреватели, именно эти научные коллективы совместно с российскими коллегами успешно реализовали программы Союзного государства "Космос-БР", "Космос-СГ", "Космос-НТ", "Стандартизация-СГ", "Мониторинг-СГ", а в настоящее время реализуют союзную программу "Интеграция-СГ". Не вдаваясь во все детали проделанной работы, в НАН пояснили, что ее результаты направлены на расширение технологического и информационного пространства двух стран, интеграцию наземных и орбитальных космических средств Союзного государства, а также его интеллектуальных ресурсов.

В то же время, по оценке экспертов, "полученный опыт реализации сложных проектов в космической сфере легли в основу создания белорусской системы дистанционного зондирования Земли, позволили широко использовать в народном хозяйстве республики результаты и технологии мониторинга нашей планеты из космоса". Эти результаты дали и мощный импульс развитию новых высоких технологий, в том числе в приборостроении, материаловедении, IT.

Кроме того, предприятие "Геоинформационные системы", используя полученные данные, смогло приступить к реализации программы ЕАЭС "Интегрированная система государств - членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли".

В НАН уточнили, что межгосударственная премия "Звезды Содружества" ежегодно присуждается представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц, так и Содружества в целом.