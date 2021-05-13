За подключение электричества должникам придется заплатить

Повторное подключение электричества после его отключения за долги может обойтись в несколько тысяч рублей. За что могут отключить свет и как вернуть в квартиру электроэнергию, напомнили специалисты Роскачества.

С начала 2021 года перестал действовать мораторий на отключение электроэнергии и начисление пени за просрочку платежей.

Послабления были введены в прошлом году из-за пандемии. Однако это не означает, что возможные накопленные долги списались. За несвоевременную оплату теперь вновь начисляются пени, а в случае длительной задержки платежей подачу электроэнергии могут прекратить.

Поставщик электроэнергии вправе ограничить ее подачу после того, как долг превышает сумму средних платежей за два месяца.

Если у жителя есть задолженность по оплате, сначала ему направляется уведомление, в котором говорится, что если долг не будет погашен в течение 20 дней, предоставление услуги будет ограничено, а позже приостановлено. Важно, что уведомление считается врученным, если есть подтверждение. То есть его должны передать должнику под роспись или заказным письмом с уведомлением о получении. Могут использоваться и другие способы: звонок с записью, электронное письмо с подтверждением получения, информирование через государственную информационную систему ЖКХ.

Если подтверждения нет, дальнейшие "санкции" будут незаконны. Если потребитель игнорирует предупреждение и не вносит оплату, поставщик может ограничить потребление услуги - сократить объем потребления или временно прекратить подачу электроэнергии. Если и это не приводит к результату, предоставление услуг может быть приостановлено.

Как действовать, если отключили свет? Сначала нужно выяснить причину отключения. Если свет отключен за долги, но жителя об этом не уведомили заранее, а долгов на самом деле и нет, это повод обратиться в суд. В этом случае можно не только вернуть электроснабжение, но и получить компенсацию, так как права потребителя были нарушены, отмечают в Роскачестве.

Если отключение правомерно, то нужно оплатить задолженность, а после оплаты уведомить поставщика электроэнергии или ответственную компанию (например, управляющую компанию или ТСЖ). Подключение света после приостановки займет до двух дней и может обойтись в сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Если нет возможности оплатить долг сразу, можно написать заявление с просьбой предоставить рассрочку. Необходимо указать уважительную причину, по которой вы не платили (например, из-за потери работы). В этом случае, возможно, поставку электроэнергии восстановят и рассчитают обновленный график платежей.

Нужно иметь в виду, что если потребитель оплачивает предоставляемые услуги частично, а в одну квитанцию включено несколько услуг (например, сразу за отопление и электроэнергию), то полученная сумма распределяется по всем категориям услуг пропорционально стоимости каждой. А неоплаченная часть засчитывается как долг.