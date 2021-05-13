Захарова: Россия не пойдет на односторонние уступки по ДОН

Односторонних уступок американцам по Договору по открытому небу (ДОН) от России ждать не следует. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США еще при администрации Дональда Трампа начали процедуру выхода из договора в мае 2020 года, которая завершилась к ноябрю. В ответ Россия также запустила внутригосударственные механизмы по денонсации соглашения, потерявшего, как убеждены в Москве, всякий смысл после демарша США и нарушения баланса интересов и сил. Однако на Смоленской площади напоминают, что еще есть шанс спасти ДОН, и этому могли бы посодействовать другие страны-участницы.

"Если наши коллеги действительно заинтересованы в сохранении договора, им следует убедить Белый дом незамедлительно пересмотреть не отвечающий интересам европейской безопасности шаг предыдущей администрации США", - заявила Захарова. При этом она повторила, что любые "озабоченности партнеров" Москва будет готова обсуждать только в том случае, если Вашингтон примет решение вернуться в ДОН.