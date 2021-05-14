Актер из "Фантастических тварей" получил тюремный срок за изнасилование

33-летний шотландский актер Кевин Гатри, Абернати из серии спин-оффов "Гарри Поттера" про места обитания фантастических тварей, приговорен к трехлетнему тюремному сроку за нападение с целью изнасилования.

Кроме того, артист будет внесен реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера "на неопределенный срок". Об этом сообщает The Sun.

Инцидент имел место осенью 2017-го в Глазго, когда артист изнасиловал 29-летнюю женщину в квартире своего друга. Отмечено, что жертве стало дурно в такси после посещения питейного заведения, Гатри отвез ее домой к приятелю, тоже актеру, и надругался там над несчастной. Что подтвердили эксперты, обнаружив на исподнем женщины ДНК "мистера Абернати".

Sunshine on Leith's Kevin Guthrie jailed for three years for sexual assault of actress

https://t.co/mGPOQtWGW5 pic.twitter.com/ulg8TBPYW5 — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) May 14, 2021

Соответственно, карьере Гатри настал конец.

Кевин Гатри родился в 1988-м в Нейлстоне. Сниматься начал в нулевых: Марк из "Отбросов", "Вздрюченные", "Дюнкерк", "Виски рекой", "Горные козлы", "По-соседски" и так далее.