Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19

В 2022 году в России может быть зарегистрирована интерназальная вакцина от COVID-19. В данный момент ведутся доклинические тестирования препарата.

Как заявил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, на клинические исследования назальная вакцина выйдет в конце нынешнего - начале следующего года, а регистрация запланирована на 2022 год.

Ученый также подчеркнул, что введение назальной вакцины (в виде капель или спрея) будет двукратным, но и не исключается одноразовое применение. Преимущество данной формы вакцинации заключается в снижении побочных эффектов и возможности охвата большого количества населения. Александр Гинцбург также подчеркнул, что ученые Центра имени Гамалеи постоянно работают над усовершенствованием вакцин от COVID-19.

Напомним, что шестого мая Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт". В отличие от "Спутника V", она содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. Эффективность на уровне около 80 процентов и превышает показатели результативности многих вакцин, требующих двух уколов.