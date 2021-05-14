Байден пообещал помощь другим странам в борьбе с пандемией COVID-19

Соединенные Штаты будут помогать другим странам мира в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

По его словам, необходимо покончить с пандемией COVID-19 не только в США, но и за рубежом, "чтобы действительно быть в полной безопасности в конечном итоге". Байден подчеркнул, что предстоит еще много работы, и выразил уверенность, что с пандемией удастся справиться, пишет ТАСС. "Мы восстановим нашу экономику и вернемся к нормальной жизни", - заключил американский лидер.

Ранее в апреле Байден заявлял, что американские власти рассматривают возможность передачи другим странам неиспользованных доз вакцины от коронавируса. "Но мы должны убедиться, что вакцина безопасна, прежде чем отправлять ее", - отметил хозяин Белого дома.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 160,5 миллиона человек, более 3,3 миллиона скончались.