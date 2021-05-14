Более 7 тысяч кандидатов подали заявки на праймериз "ЕР" к думским выборам

Новости

За неделю цены на бензин в России выросли на копейку 19:01
В Петербурге школа заплатит родителям за драку детей 18:59
Синоптики рассказали, как долго в Петербурге продержится теплая погода 18:35
Гол спартаковца Адриано ворота "Зенита" - лучший за десятилетие РПЛ 18:34
В суд направлено дело о мошенничестве в отношении племянника Сталина 18:23
В Петербурге отменили комиссию при уплате взносов за капремонт 18:16
Греция примет привитых туристов из России без ПЦР-теста 18:12
В Москве до конца года отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов 18:08
В Москве еще 2 943 пациента вылечились от COVID-19 18:04
Москвичам предложат на выбор две вакцины от COVID 18:01
В Таиланде за отказ от вакцинации грозит два года тюрьмы 18:01
Астрономы зафиксировали "космический удар" по Земле 17:58
Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ не планирует наземную операцию в секторе Газа 17:41
Лидер "Совета матерей" призвала ввести доплаты и звания для медсестер 17:35
На месторождении в ЯНАО произошел разлив 3000 кубометров нефти 17:16
Twitter заявил о готовности выполнить требования Роскомнадзора 17:12
Глава Минприроды: Сроки ликвидации 29 свалок могут быть сорваны 17:05
В прокуратуре рассказали, как отличить настоящего сотрудника "Мосгаза" 16:55
Гран-при Турции отменен из-за коронавируса 16:42
ВШЭ продлила прием заявлений на программу "Социальный лифт" 16:30
Матвиенко и Гутерриш обсудили израильско-палестинский конфликт 16:17
В многоэтажке в центре Екатеринбурга потушили пожар 15:56
Мошенник в Москве продавал фальшивые сертификаты о прохождении вакцинации 15:34
Собянин: Около 1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса 15:34
На Урале ожидается аномальная жара до 37 градусов 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 18:34
Рубрика: Власть

Более 7 тысяч кандидатов подали заявки на праймериз "ЕР" к думским выборам

Текст: Айсель Герейханова
В пятницу завершился прием документов на предварительное голосование "Единой России". Более 15 тысяч человек заявились, чтобы принять в нем участие. Из них 7624 кандидатов - это те, которые примут участие в праймериз на выборы в Госдуму. Половина из них - новые в политике лица, сообщили в партии.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"У нас почти равное количество представителей "Единой России" и беспартийных - 52% и 48% соответственно. Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах. Но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны", - рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Александр Карелин.

Фото: mos.ru
В России стартовало пробное онлайн-голосование

По его словам, средний возраст кандидатов - 41 год.

Напомним, что само голосование пройдёт с 24 по 30 мая, и 1 июня будут будут подведены результаты. Победители пойдут на выборы в Госдуму от партии.

Отличительная черта этих праймериз - в партии сделали ставку на кандидатов-волонтеров. Об этом еще перед запуском предварительного голосования говорил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. "Будем рады видеть волонтеров, общественников, сторонников президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку - поможем, подскажем, поддержим", - заявлял он.

В итоге треть участников праймериз - волонтеры, всего на долю добровольцев, общественников и работников соцсферы приходится почти половина - 48% заявившихся, сообщают в пресс-службе "ЕР". Руководитель всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, которая также принимает участие в праймериз на выборах в Госдуму по Ленинградской области, отмечает в своем предвыборном видеообращении, что волонтерам уже удалось добиться серьезных изменений на законодательном уровне. Например, они выступили с инициативой о внесении поправок в Конституцию, которые были приняты. В итоге они добились системной поддержки волонтеров.

Половина заявок на праймериз на выборы в Госдуму поступило от действующих депутатов, сообщал ранее Карелин.

В последний день регистрации, в пятницу, заявление на праймериз подал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он примет участие в предварительных выборах по округу в Саратовской области. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и вице-спикеры Ирина Яровая, Алексей Гордеев, Петр Толстой, Ольга Тимофеева также заявили свои кандидатуры, сообщается на сайте, посвященному праймериз "Единой России".

Свои заявки на участие в предварительном голосовании также подали представители Союза добровольцев Донбасса. Среди них - председатель правления организации и экс-председатель совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай, который будет участвовать в праймериз на выборах в Госдуму в Ростовской области.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Более 2 млн человек решили принять участие в тестовом онлайн-голосовании

Среди заявившихся на праймериз представителей шоу-бизнеса больше всего внимания привлекла экс-солистка "Тату" Юля Волкова. Особенно активно в соцсетях обсуждали ее предвыборное видео к жителям Ивановской области (по этому региону она участвует в предварительном голосовании - прим. "РГ"). Певица говорит, что ей стыдно за все происходящее вокруг. Она рассказывает о проблемах Ивановской области: "дорогах, которых нет", маленьких зарплатах, мужчинах, вынужденных уезжать из родного дома в поисках хорошей работы, а также о коррупции. В конце Волкова обещает помочь решить проблемы избирателей и обещает: "Нас не догонят".

В "Единой России" заявили, что приглашают всех ярких и профессиональных кандидатов принять участие в праймериз.

"Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача - открытая, объективная и современная процедура" - сказал замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Отметим, что отдать голоса за своих кандидатов праймериз смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели с верификацией на портале "Госуслуг". Их регистрация проходит до 28 мая. Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Песков рассказал о ходе работы по регулированию оборота оружия
Армия Израиля объявила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
Греция примет привитых туристов из России без ПЦР-теста
ВОЗ предупредила об опасности второго года пандемии COVID-19
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов