Более 7 тысяч кандидатов подали заявки на праймериз "ЕР" к думским выборам

В пятницу завершился прием документов на предварительное голосование "Единой России". Более 15 тысяч человек заявились, чтобы принять в нем участие. Из них 7624 кандидатов - это те, которые примут участие в праймериз на выборы в Госдуму. Половина из них - новые в политике лица, сообщили в партии.

"У нас почти равное количество представителей "Единой России" и беспартийных - 52% и 48% соответственно. Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах. Но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны", - рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Александр Карелин.

По его словам, средний возраст кандидатов - 41 год.

Напомним, что само голосование пройдёт с 24 по 30 мая, и 1 июня будут будут подведены результаты. Победители пойдут на выборы в Госдуму от партии.

Отличительная черта этих праймериз - в партии сделали ставку на кандидатов-волонтеров. Об этом еще перед запуском предварительного голосования говорил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. "Будем рады видеть волонтеров, общественников, сторонников президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку - поможем, подскажем, поддержим", - заявлял он.

В итоге треть участников праймериз - волонтеры, всего на долю добровольцев, общественников и работников соцсферы приходится почти половина - 48% заявившихся, сообщают в пресс-службе "ЕР". Руководитель всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, которая также принимает участие в праймериз на выборах в Госдуму по Ленинградской области, отмечает в своем предвыборном видеообращении, что волонтерам уже удалось добиться серьезных изменений на законодательном уровне. Например, они выступили с инициативой о внесении поправок в Конституцию, которые были приняты. В итоге они добились системной поддержки волонтеров.

Половина заявок на праймериз на выборы в Госдуму поступило от действующих депутатов, сообщал ранее Карелин.

В последний день регистрации, в пятницу, заявление на праймериз подал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он примет участие в предварительных выборах по округу в Саратовской области. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и вице-спикеры Ирина Яровая, Алексей Гордеев, Петр Толстой, Ольга Тимофеева также заявили свои кандидатуры, сообщается на сайте, посвященному праймериз "Единой России".

Свои заявки на участие в предварительном голосовании также подали представители Союза добровольцев Донбасса. Среди них - председатель правления организации и экс-председатель совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай, который будет участвовать в праймериз на выборах в Госдуму в Ростовской области.

Среди заявившихся на праймериз представителей шоу-бизнеса больше всего внимания привлекла экс-солистка "Тату" Юля Волкова. Особенно активно в соцсетях обсуждали ее предвыборное видео к жителям Ивановской области (по этому региону она участвует в предварительном голосовании - прим. "РГ"). Певица говорит, что ей стыдно за все происходящее вокруг. Она рассказывает о проблемах Ивановской области: "дорогах, которых нет", маленьких зарплатах, мужчинах, вынужденных уезжать из родного дома в поисках хорошей работы, а также о коррупции. В конце Волкова обещает помочь решить проблемы избирателей и обещает: "Нас не догонят".

В "Единой России" заявили, что приглашают всех ярких и профессиональных кандидатов принять участие в праймериз.

"Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача - открытая, объективная и современная процедура" - сказал замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Отметим, что отдать голоса за своих кандидатов праймериз смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели с верификацией на портале "Госуслуг". Их регистрация проходит до 28 мая. Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах.