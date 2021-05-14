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14.05.2021 15:26
Рубрика: Российский автопром

Для Lada Vesta разработали цифровую приборку с дизайном под ВАЗ-2101

Текст: Михаил Азнавуров

Небольшая российская фирма представила необычную доработку для Lada Vesta - это цифровой щиток приборов, который своей графикой имитирует приборы классического автомобиля ВАЗ-2101 "Жигули".

Фото: www.autoscout24.fr
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Экран размерами 308x130 мм устанавливается вместо заводской аналоговой комбинации приборов Vesta, по дизайну он повторяет циферблат "копейки" с горизонтальной шкалой.

Спидометр расположен по центру, указатель уровня топлива - слева, температуры двигателя - справа, все подписи - на русском. Внизу размещен ряд контрольных ламп.

Цифровая комбинация сделана на основе технологии RealDash и адаптирована под использование на автомобиле Lada Vesta. Время старта панели 30 секунд с момента разблокирования центрального замка. Потребляемый объем тока в рабочем режиме - 0,9 А.

Экран под 2101 - это один из режимов работы дисплея. Графику водитель может переключать по своему усмотрению, в т.ч. выбрав современный дизайн, а не ретро.

Стоимость тюнингового изделия бросовой, правда, не назовешь - около 50 тысяч рублей.

#Lada