Фестиваль Park Live в Москве снова перенесен

Организаторы рассказали о причинах, по которым самый масштабный международный фестиваль в России не сможет состояться и в 2021 году.

Это сообщение появилось теперь на официальной странице Park Live в социальной сети ВКонтакте:

"Мы приложили все усилия, чтобы провести Park Live в этом году. Но, к сожалению, как и в 2020, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно. Регулярное авиасообщение не налажено; артисты не могут получить российские визы; по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год.

А теперь к хорошим новостям. В следующем году Park Live пройдет уже не в два, а в три уикенда! Сегодня мы готовы анонсировать первую волну артистов:

- 17.06.22 - My Chemical Romance

- 19.06.22 - Placebo

- 08.07.22 - Gorillaz

- 09.07.22 - Deftones

- 16.07.22 - The Killers

В данный момент мы работаем над тем, чтобы согласовать новую дату выступления Slipknot и The Offspring. Скоро мы анонсируем их, а также других музыкантов, включая новые имена - состав Park Live 2022 будет самым сильным за всю его историю!.."

При этом, стоит заметить, что на нескольких крупных порталах продажа билетов продолжалась и в 14.00 пятницы, 14 мая. Цена их на один день варьировалась от 5.000 до 9000 рублей.

Но организаторы поспешили высказаться и на это тему:

- Что делать обладателям билетов на фестиваль 2020/2021? Ответы ниже:

- обладатели однодневных билетов на Park Live 2020/2021 смогут выбрать для посещения любой день из всех представленных на Park Live 2022 (категория билета сохраняется);

- обладатели абонемента на любой из уикендов Park Live 2020/2021 могут посетить два уикенда Park Live 2022 (категория билета сохраняется);

- обладатели абонементов на оба уикенда Park Live 2020/2021 могут посетить все дни Park Live 2022 (категория билета сохраняется).

Спасибо, что остаетесь с нами. Увидимся на Park Live!"

Кстати

Кроме того, и ситуация с COVID-19 в Москве снова усложнилась. В пятницу, 14 мая, заместитель мэра Анастасия Ракова назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице "достаточно напряженной".