ГАЗ приостановил продажи самой популярной маршрутки

В прайс-листе ГАЗа начиная с апреля нет популярной модификации "ГАЗели Next" - каркасного автобуса с высоким уровнем пола и компоновкой салона на 18-22 места. Эта версия, называющаяся Citiline, популярна в России в качестве городской и пригородной маршрутки.

Citiline существует с одно- и двустворчатыми дверями, оснащается турбодизелем Cummins ISF (2,8 л, 150 л.с.) или битопливным УМЗ Evotech (2,7 л, бензин + пропан-бутан, 107 л.с.). Индекс машины - A60R45 (с УМЗ) или A60R42 (с Cummins).

Из конфигуратора на сайте ГАЗа Citiline уже удалены - они стоили от 2,118 до 2,401 млн рублей. По одним данным, завод снял с производства Citiline, по другим - временно приостановил выпуск. На самом ГАЗе на просьбу прокомментировать ситуацию отвечают лаконично: "Производство автобуса "ГАЗель Next Citiline" продолжается".

Перевозчикам сейчас предлагают покупать микроавтобус на базе цельнометаллического фургона с компоновкой салона на 15-18 мест (стоит от 1,7 млн рублей) или самый дорогой пассажирский вариант "ГАЗели" - каркасный автобус City с полунизкопольной конструкцией (от 2,885 млн рублей).