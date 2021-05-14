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14.05.2021 10:13
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ приостановил продажи самой популярной маршрутки

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба ГАЗ. Фото: Пресс-служба ГАЗ.
Фото: Пресс-служба ГАЗ.

В прайс-листе ГАЗа начиная с апреля нет популярной модификации "ГАЗели Next" - каркасного автобуса с высоким уровнем пола и компоновкой салона на 18-22 места. Эта версия, называющаяся Citiline, популярна в России в качестве городской и пригородной маршрутки.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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Citiline существует с одно- и двустворчатыми дверями, оснащается турбодизелем Cummins ISF (2,8 л, 150 л.с.) или битопливным УМЗ Evotech (2,7 л, бензин + пропан-бутан, 107 л.с.). Индекс машины - A60R45 (с УМЗ) или A60R42 (с Cummins).

Из конфигуратора на сайте ГАЗа Citiline уже удалены - они стоили от 2,118 до 2,401 млн рублей. По одним данным, завод снял с производства Citiline, по другим - временно приостановил выпуск. На самом ГАЗе на просьбу прокомментировать ситуацию отвечают лаконично: "Производство автобуса "ГАЗель Next Citiline" продолжается".

Перевозчикам сейчас предлагают покупать микроавтобус на базе цельнометаллического фургона с компоновкой салона на 15-18 мест (стоит от 1,7 млн рублей) или самый дорогой пассажирский вариант "ГАЗели" - каркасный автобус City с полунизкопольной конструкцией (от 2,885 млн рублей).

#ГАЗ