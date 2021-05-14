Греция примет привитых туристов из России без ПЦР-теста

Греция с 14 мая открывает границы для туристов из России. По словам министра туризма Хариса Теохариса, все российские туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут приезжать в страну без теста на COVID-19, но с соответствующим прививочным сертификатом.

"Границы нашей страны открыты для вакцинированных российских туристов с 14 мая", - цитирует Теохариса Sputnik. При этом министр добавил, что туристы из России, которые не вакцинировались, должны при планировании поездки в Грецию иметь либо отрицательный ПЦР-тест, либо подтверждающую наличие антител справку.

Глава греческого минтуризма также заявил, что власти делают все возможное, чтобы помочь желающим получить визу для поездки. Теохарис подчеркнул, что в этом году в стране ожидается около 500 тысяч российских туристов.

"Думаю, мы показали, что хотим максимально упростить в рамках законодательства параметры для въезда российских туристов по визам. Мы стараемся обращать внимание на каждую деталь и вносить как можно больше изменений", - сказал он.