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14.05.2021 18:12
Рубрика: В мире

Греция примет привитых туристов из России без ПЦР-теста

Текст: Алексей Чуриков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Греция с 14 мая открывает границы для туристов из России. По словам министра туризма Хариса Теохариса, все российские туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут приезжать в страну без теста на COVID-19, но с соответствующим прививочным сертификатом.

Фото: Александр Гасюк/РГ
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"Границы нашей страны открыты для вакцинированных российских туристов с 14 мая", - цитирует Теохариса Sputnik. При этом министр добавил, что туристы из России, которые не вакцинировались, должны при планировании поездки в Грецию иметь либо отрицательный ПЦР-тест, либо подтверждающую наличие антител справку.

Глава греческого минтуризма также заявил, что власти делают все возможное, чтобы помочь желающим получить визу для поездки. Теохарис подчеркнул, что в этом году в стране ожидается около 500 тысяч российских туристов.

"Думаю, мы показали, что хотим максимально упростить в рамках законодательства параметры для въезда российских туристов по визам. Мы стараемся обращать внимание на каждую деталь и вносить как можно больше изменений", - сказал он.

В мире Европа Греция Вакцинация от коронавируса

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