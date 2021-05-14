Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан, скорее всего, с майскими праздниками. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Николай Малышев. "Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте", - пояснил врач.
Он напомнил, что эксперты предупреждали о возможности подъема заболеваемости после праздников.
"Заболеваемость - это пила, то больше, то меньше. Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться", - добавил Малышев.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ситуация с коронавирусом в столице останется напряженной.
"Мы должны понимать, что ковид завтра никуда не уйдет, поэтому такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны", - подчеркнула она, добавив, что у каждого москвича есть возможность защитить себя и близких, сделав прививку от COVID-19.