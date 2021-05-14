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14.05.2021 09:15
Рубрика: В мире

Касперская заподозрила ЦРУ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline

Кибератака на трубопровод компании Colonial Pipeline в США могла произойти с участием хакеров из Центрального разведывательного управления. Такое предположение высказала президент компании Info Watch Наталья Касперская.

Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Она отметила, что если кибер-атакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно. "В ЦРУ существует подразделение UMBRAGE, которое маскируется под деятельность хакеров, об их деятельности говорилось в расследовании WikiLeaks 2017 года. Оно мимикрирует под группы из разных стран", - приводит пояснения Касперской РИА Новости.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу, восьмого мая. Масштабные кибератаки неизвестных хакеров привели к временному отключению одного из крупнейших трубопроводов Соединенных Штатов.

Ранее на Смоленской площади прокомментировали обвинения в кибератаках в адрес России со стороны Лондона и Вашингтона, в том числе в хакерской атаке на американский нефтепровод Colonial Pipeline. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные заявления ориентированы на внутреннюю аудиторию и при этом служат предлогом для введения новых санкций против Москвы. Эти обвинения в дипведомстве назвали абсурдными и бездоказательными.

В мире США Компании Информационные технологии Лаборатория Касперского Хакерские атаки

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