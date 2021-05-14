Темнота, тревожное мерцание красной лампочки, тяжёлое, сдавленное дыхание, что-то типа кокона, откуда вполне мог бы вылупиться какой-нибудь Чужой. Впрочем, спустя минуту оболочку разрывает изнутри не жуткий монстр, но молодая женщина. Разрывает - и видит вокруг преграды, которые голыми руками уже не уничтожить. Закрытая криогенная камера - прямо скажем, не самое уютное в мире место. А тут ещё искусственный интеллект, камерой управляющий, издевательски сообщает, что отпереть капсулу можно только специальными кодами медперсонала.

Никаких кодов героиня то ли не знает, то ли не помнит: у неё вообще явные проблемы с мнемонической деятельностью - даже имя своё вспоминает не сразу, и даже вспомнив, долго сомневается, правильно ли вспомнила. Добавочная напасть - стремительное сокращение запасов кислорода. Его, согласно подсчётам, хватит часа на полтора при "экономном потреблении". За это время Элизабет (вроде бы так её зовут, но это, опять же, не точно) необходимо, во-первых, найти способ освободиться из смертельной ловушки. Во-вторых, досконально разобраться, как и почему она туда попала. Наконец в-третьих - что напрямую связано как с "во-первых", так и с "во-вторых" - вспомнить всё.

Как вы уже наверняка догадались, картина "Кислород" - это "Погребённый заживо" плюс "Космическая одиссея" Кубрика: вместо могилы - высокотехнологичная душегубка, вместо мобильника - отвратительно вежливый голосовой помощник М.И.Л.О. с замашками HAL 9000. Ещё "Кислород" - это картина француза Александра Ажа, который много всякого наснимал и может похвастаться пусть не равным качеством своего творчества, зато уж точно его максимальным разнообразием. Мог, наверное, после "Кровавой жатвы" всю жизнь пилить молодёжные слэшеры с подвывертом, кассу срывать, никто бы не обиделся, а он ведь и угарных "Пираний 3D" смастерил, и дарк-фэнтези с Рэдклиффом, и странненькую сказку с Джейми Дорнаном, и ремейк корейской мистики. Теперь вот, молодец какой, сурвайвал-триллер с сай-фаем скрещивает.

Притом сурвайвал-триллера здесь, конечно, значительно больше. Герметичного сурвайвал-монотриллера, точнее. А это поджанр одновременно очень простой и очень сложный. Поскольку, с одной стороны, слишком многого от авторов не требуется - лишь бы замкнутое пространство грамотно использовали, атмосферу качественно нагнетали, артист старался. И поскольку, с другой стороны, сценарий необходимо сочинить такой, чтобы одного старающегося артиста, атмосферы и замкнутого пространства хватило для увлекательного кино, - то есть не просто заставить кого-то бесцельно мучиться взаперти, но ещё и придумать интересный контекст. Как оно в идеале должно работать, тот же "Погребённый заживо" доходчиво демонстрирует.

"Кислород" до поры демонстрирует тоже. Актриса Мелани Лоран (Шошанна Дрейфус из тарантиновских "Ублюдков") - преотличная, любую эмоцию играет талантливо, проходя через отрицание, гнев, торг, так далее по кругу. То она испуганная, то растерянная, то почти уже сдавшаяся, то решительная и готовая, собрав волю в кулак, превозмогать, то грустная. Грусть, кстати, накатывает в основном после флешбеков, по-французски мелодраматичных: в них травка зеленеет, солнышко блестит, Элизабет целуется с приятным мужичком, приятный мужичок красиво играет Моцарта на пианино и всё резко контрастирует с антуражем пресловутой криокапсулы. Хотя, сами понимаете, чересчур отвлекаться на красоту и меланхолию было бы опрометчиво, когда тебе тесно, душно, когда ты на стрессе, и вот-вот компьютер сделает тебе принудительную инъекцию снотворного, и вдруг появляются те самые крысы из трейлера.

Словом, да - держать в напряжении у фильма получается. Не без парочки тупых скримеров, но это простительная мелочь, чего с такой же уверенностью не скажешь о развязке, очевидно претендующей на сенсационность - и зря. Оно же как нынче устроено: где есть научная фантастика, там она вряд ли является просто атрибутом. Вот и Oxygene в итоге сводится к пространным морально-этическим вопросам, которые до него сформулировали и "Чёрное зеркало" (неоднократно), и одна хорошая лента с Сэмом Рокуэллом, и (почти дословно) видеоигра SOMA. Если что-то из перечисленного вам знакомо, никаких откровений от Самого Главного Финального Твиста можете не ждать. Но всё равно посмотрите: постановка в любом случае отменная.

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