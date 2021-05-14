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14.05.2021 17:02
Рубрика: ПДД

Когда могут оштрафовать за видеорегистратор в автомобиле

Текст: Майя Бирюкова
Видеорегистратор установлен у большинства водителей: гаджет незаменим при спорах о ДТП, как минимум. Однако за неправильно установленное устройство можно нарваться на штраф.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

С 1 марта 2022 года в силу должны вступить поправки в ПДД, заметно расширяющие список условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается. Здесь и ошибки в бортовом компьютере, и использование зимней резины летом, и треснувший бампер.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Предусмотрен запрет эксплуатации и в том случае, если некие дополнительные предметы или покрытия ограничивают обзорность водителя, пишет aif.ru. Сюда не входят штатные приспособления типа зеркал заднего вида, радиоантенн и прочие.

А вот гаджеты, которые водители любят размещать на лобовом стекле, входят. В том случае, если устройство достаточно громоздкое, инспектор может наложить штраф в размере 500 рублей и потребовать демонтировать видеорегистратор.

Есть разъяснения МВД для внутреннего пользования, где прописано допустимое использование различных приборов в автомобиле. Видеорегистратор нельзя крепить перед глазами водителя и в зоне работы его "дворника". Можно разместить устройство на стороне пассажира, но так, чтобы не перекрывать обзор при правом повороте. Можно повесить прибор за зеркалом внутри салона.

Уже сейчас, до вступления поправок в силу, инспектор может потребовать переустановить гаджет в разрешенное место. И если водитель будет спорить - выписать штраф по статье 12.5 КоАП размере 500 рублей.

Остальные устройства - телефоны, навигаторы - лучше разместить не на лобовом стекле, а на центральной консоли. Но только не там, где находятся подушки безопасности.

#авто