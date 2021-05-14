Косачев: "Горячая фаза" палестино-израильского конфликта уже наступила

Несколько соображений на этот счет.

1. Ни в коем случае нельзя рассматривать чьи бы то ни было действия отдельно, без предыстории и без контекста. В противном случае есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине.

В данном случае нельзя, в частности, упускать из виду протесты в Восточном Иерусалиме в начале мая, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, когда из-за выселения арабских семей начались столкновения между арабским населением и израильской полицией.

2. Общая задача - не поддержать какую-либо из сторон (десятилетия противостояния показали, что это только ухудшает ситуацию), а срочно задействовать существующие международные механизмы. В частности - немедленно созвать заседание "квартета" посредников на уровне министров в ближайшее время. И, разумеется, срочное заседание Совбеза ООН. В связи с чем, кстати, не очень понятна позиция США, которые затягивают решение по данному вопросу, по сути, в одиночку блокируя созыв заседания, а также принятие общего заявления с призывом к деэскалации, что обсуждалось уже на двух закрытых обсуждениях. Увы, как сообщают СМИ, отвергнуты и посреднические предложения Египта.

3. Самое важное - любой ценой остановить эскалацию боевых действий, поскольку гибнут мирные люди с обеих сторон. Каким именно будет механизм принятия решений, и кто первым остановится - не столь важно. Опыт есть, и всегда ключевым оказывалась позиция международного сообщества. От слаженности его действий и единства оценок зависит многое.

Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте, и, полагаю, от ее голоса зависит многое. А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях. Посмотрим, чем можно помочь средствами парламентской дипломатии.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.