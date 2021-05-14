Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

Астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле 14 мая. В 13.04 мск небесное тело будет находиться на минимальном расстоянии от нашей планеты, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.

По информации специалистов, приближающийся астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров. Период его обращения вокруг Солнца превышает 1094 земных суток, пишет РИА Новости. В момент максимального сближения небесное тело будет располагаться на расстоянии в 15 раз превышающим дистанцию от Земли до Луны. Это значит, что астероид не представляет опасности.

Ранее специалисты НАСА заявили, что угрозы, исходящей от наиболее опасного для Земли астероида Апофис, который был обнаружен в 2004 году, пока нет. До последнего момента существовала возможность столкновения астероида с Землей в 2068 году, однако проведенные в марте исследования показали, что любую возможность столкновения в 2068 году и намного позже можно с уверенностью исключить.