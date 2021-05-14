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14.05.2021 10:16
Рубрика: В мире

Маск потерял 20 миллиардов долларов после участия в комедийном шоу

Текст: Юрий Чернов
Фото: Britta Pedersen/Pool via AP Фото: Britta Pedersen/Pool via AP
Фото: Britta Pedersen/Pool via AP

Состояние Илона Маска снизилось более чем на 20 миллиардов долларов из-за его высказываний, сделанных в субботнем юмористическом шоу Saturday Night Live. За неделю, прошедшую с момента эфира, сообщает Forbes, стоимость акций компании Tesla снизилась на 15%, что и привело к падению личного капитала Маска до 145,5 млрд долларов. Тем не менее, он продолжает оставаться третьим в списке самых богатых людей планеты.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Когда Илон Маск, являющийся также основателем аэрокосмической компании SpaceX, появился в комедийном шоу на прошлых выходных, его состояние оценивалось в 166 миллиардов долларов. В ходе эфира он рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют. В определенный момент шоу он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой". После этого заявления стоимость Dogecoin упала более чем на 30% в течение следующих 24 часов.

Немногим позже на этой неделе Маск заявил, что на неопределенный срок приостанавливает использование биткоинов в качестве оплаты за автомобили Tesla. Хотя еще совсем недавно лично продвигал эту опцию и хвалил криптовалюты. После этого заявления цена на биткоин упала на 17%, до уровня ниже 50 000 долларов. В результате подешевели и акции Tesla, лишив Маска 20,5 млрд долларов.

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