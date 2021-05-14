Не менее 8 штатов США столкнулись с массовым закрытием автозаправок

Несмотря на восстановление работы трубопровода Colonial Pipeline штаты по-прежнему сталкиваются с массовым закрытием автозаправок. Нехватку топлива испытывают не менее восьми американских штатов, информирует отраслевой портал GasBuddy.

"В Вашингтоне почти три четверти заправок остались без бензина, в Северной Каролине - таковых больше половины, проблемы есть и на АЗС в Южной Каролине", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Половина бензоколонок в Виргинии и Джорджии также стоят без бензина. Отказывают клиентам в пополнении автомобильных баков на заправках в штатах Мэриленд, Теннесси и Флорида. Проблемы, хотя и в меньшем масштабе, есть в Алабаме, Миссисипи, Западной Виргинии, Кентукки, Делавэре и Нью-Джерси.

Напомним, перебои с бензином возникли после остановки одного из крупнейших трубопроводов в США. Это произошло в минувшую пятницу, седьмого мая. Из опасений будущего дефицита американцы начали скупать бензин впрок, а цены на топливо выросли до максимума семилетней давности.