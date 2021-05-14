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Рубрика: В мире

New York Post: Трамп в июне возобновит встречи со сторонниками

Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS
Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS

Экс-президент США Дональд Трамп в июне возобновит проведение митингов для своих сторонников. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источник в окружении бывшего хозяина Белого дома.

Фото: AFP/NICHOLAS KAMM
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Точная дата мероприятий, а также место их проведения не сообщаются. Однако известно, что штаб Трампа планирует провести два митинга в июне и еще один перед 4 июля, когда в стране отмечают День независимости, пишет РИА Новости. Трамп не проводил публичные мероприятия с шестого января, когда толпа его сторонников разгромила Капитолий США.

Ранее Трамп заявил, что со всей серьезностью рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году. Отвечая на вопрос о том, каковы шансы его участия, бывший президент ответил, что до этого события еще очень далеко. Но к данной идее он относится "со всей серьезностью и более чем серьезно".

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