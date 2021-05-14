Первый канал покажет документальный фильм о певице Маниже

Первый канал анонсировал премьеру документального фильма "Манижа. Как пройти по полю, если ты одна". Его покажут уже в это воскресенье, 16 мая, в 22:55.

Эта картина - как ответ всем дискуссиям, которые развернулись вокруг певицы. Примечательно, что она выйдет накануне песенного состязания "Евровидение-2021", на котором Манижа представляет нашу страну. В этом году "Евровидению" исполнится 65 лет.

Имя Манижи как участницы Евровидения, в этом году прозвучало 8 марта в прямом эфире Первого канала. Ее выбрали по результатам зрительского голосования в ходе отборочного тура. В релизе Первого канала о фильме, присланном в "РГ", говорится, что лента, подготовленная студией "Красный квадрат", затронет вопрос о том, что мнения зрителей о Маниже разделились: одни считают ее гением, другие яростно критикуют, не забывая упомянуть при этом ее нерусское происхождение и обвиняя в отсутствии голоса и вкуса. А европейские блогеры поют ей оды. Для значительной части взрослого населения вообще осталось загадкой: кто такая эта Манижа, откуда она взялась, и почему она достойна представлять Россию на самом известном европейском музыкальном конкурсе.

Фильм расскажет о том, как девушка в странном наряде, с непривычным именем, читающая рэп про русских женщин, стала поднимать в рамках поп-культуры остро-социальные аспекты. На протяжении своей карьеры Манижа использовала любую возможность, чтобы высказаться в поддержку уязвимых людей, в том числе мигрантов. С декабря 2020 года она - первый российский посол доброй воли ООН по делам беженцев. Она как никто понимает сложность их положения. Когда ей было два года, в их квартиру попал снаряд - в Таджикистане шла гражданская война. Ее родителям пришлось уехать из Душанбе в Москву. Чтобы прокормить пятерых детей, матери Манижи, которая на родине была успешным модельером, пришлось браться за любую работу, включая мытье полов.

Авторы ленты говорят и о том, что у Манижи большое музыкальное прошлое. Она участвовала в конкурсах с 12 лет: Гран-при международного конкурса в Юрмале-2003, финал "5 звезд" в 2007 году в Сочи. Уже в 15 лет она получила премию "Золотой граммофон", но не под своим именем, а как певица Ру.Кола. Затем были долгие поиски себя: переезд в Питер, затем в Лондон, где Манижа начала сотрудничать с известным продюсером Майком Спенсером, но... не сложилось. В России ей снова пришлось начинать все с нуля. И когда она уже была в отчаянии, ей пришла в голову мысль записывать короткие видео с каверами в Instagram. Через несколько лет инста-деятельности, Манижа стала настолько знаменита, что собрала полный Ледовый дворец зрителей в Санкт-Петербурге.

Еще одна линия фильма - несколько лет Манижа работает над своим проектом "Травма красоты", который посвящен проблеме навязанных соцсетями идеалов внешности. В 2019 году вышел ее совместный проект с известной косметической компанией - ролик-манифест "Покажите нас", где снялись обычные женщины из 39 стран с неидеальными параметрами. В том же 2019 году Манижа выпустила клип на песню "Мама", посвященный теме домашнего насилия. Для съемок клипа ее мама заложила квартиру.

В фильме принимают участие: мама Манижи - Надежда Усманова, Дима Билан, Полина Гагарина, Дина Гарипова, Филипп Киркоров, Юрий Аксюта, Чулпан Хаматова и другие. Автор сценария Алена Пернацкая. Режиссер Андрей Сапронов.