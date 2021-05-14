Песков: Пашинян не просил Путина о помощи

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре не просил президента России Владимира Путина о помощи, но выражал крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе с Азербайджаном. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, о помощи не просил", - сказал Песков. "Конечно же, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе", - добавил он.

Путин разделил эту обеспокоенность и особо отметил необходимость выполнения всех трехсторонних договоренностей, и прежде всего - положения, где идет речь о прекращении огня, напомнил суть разговора пресс-секретарь президента.