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14.05.2021 04:36
Рубрика: В мире

Привитым от COVID-19 американцам разрешили не носить маски

Фото: AFP/Frederic J. BROWN Фото: AFP/Frederic J. BROWN
Фото: AFP/Frederic J. BROWN

Центры по контролю и профилактике заболеваний США разрешили жителям страны, прошедшим вакцинацию от коронавируса, не носить защитные маски. Такую информацию в четверг распространил Белый дом.

Фото: AFP/DANIEL MIHAILESCU
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"Отличные новости: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску - как на улице, так и в помещении - в большинстве случаев", - цитирует заявление ТАСС. При этом не уточняется, в каких случаях ношение маски остается обязательным.

Агентство Bloomberg поясняет, что американцы смогут отказаться от масок спустя две недели после получения второй дозы вакцины, либо первой - если речь об однокомпонентном препарате.

Ранее власти штата Нью-Джерси придумали оригинальный способ ускорить вакцинацию от COVID-19. "Любой житель, получивший первую дозу вакцины и имеющий подтверждающий это документ, может рассчитывать на бесплатное пиво", - пообещал губернатор Фил Мерфи. Поучаствовать в необычной акции пригласили американцев старше 21 года.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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