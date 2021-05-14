Новости

В многоэтажке в центре Екатеринбурга потушили пожар 15:56
Мошенник в Москве продавал фальшивые сертификаты о прохождении вакцинации 15:34
Собянин: Около 1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса 15:34
На Урале ожидается аномальная жара до 37 градусов 15:19
Водителей в Москве предупредили о дачных пробках 15:15
Путин: Часть руководства Украины много лет активно работает с РФ в экономической сфере 15:14
Квартиры и компенсации получат более тысячи обманутых дольщиков 15:13
Путин: Палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ 15:12
Мама ученицы из школы №175 поблагодарила учителей за спасение дочери 15:05
Путин предложил обсудить безопасность финансовой системы 14:48
Экс-премьер ДНР Бородай выдвинулся на праймериз "Единой России" 14:47
Турция выходит на этап "нормализации" после локдауна 14:47
Актер из "Фантастических тварей" получил тюремный срок за изнасилование 14:40
В Нальчике при строительстве школы нашли нарушения на 4,5 млн рублей 14:37
Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 14:27
Италия отменяет карантин для граждан ЕС и Шенгенской зоны 14:24
В Москве покажут трофей чемпионата Европы по футболу 14:12
В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге мужчину 14:06
В "ЕР" временно приостановили членство сенатора Олега Королева 14:06
Напавший на школу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту 13:56
Ракова: Ситуация с COVID-19 в Москве остается напряженной 13:55
Телеведущий Владимир Молчанов лег в больницу из-за коронавируса 13:49
Ведущий "До и после полуночи" Владимир Молчанов попал в больницу 13:38
Минюст внес интернет-ресурс VTimes в реестр иноагентов 13:31
Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 15:14
Рубрика: Власть

Путин: Часть руководства Украины много лет активно работает с РФ в экономической сфере

Текст: Кира Латухина

После домашнего ареста украинского политика Виктора Медведчука президент России затронул украинскую тему на совещании с постоянными членами Совбеза.

Фото: kremlin.ru
Путин заявил о превращении Украины в антипод России

"Представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет", - констатировал Владимир Путин. За год товарооборот составил 9,9 млрд долларов.

"Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?" - задал риторический вопрос президент.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Песков рассказал о ходе работы по регулированию оборота оружия
Армия Израиля объявила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов