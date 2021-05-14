Путин: Часть руководства Украины много лет активно работает с РФ в экономической сфере

После домашнего ареста украинского политика Виктора Медведчука президент России затронул украинскую тему на совещании с постоянными членами Совбеза.

"Представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет", - констатировал Владимир Путин. За год товарооборот составил 9,9 млрд долларов.

"Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?" - задал риторический вопрос президент.