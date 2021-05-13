За что Виктор Медведчук отправился под домашний арест

Печерский районный суд Киева в течение всего дня выбирал меру пресечения лидеру главной оппозиционной силы Украины "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. В результате его отправили под круглосуточный домашний арест.

Здесь были все атрибуты резонансных украинских процессов последних лет: неонацистские группировки у входа, бездействие полиции, стычки с участием депутатов Рады в зале и вольное обращение стороны обвинения с писаными украинскими законами, юридической логикой и неписаной человеческой этикой. Все в рамках эстетики третьесортного комедийного шоу, в которое предсказуемо превратил местную политику действующий президент Владимир Зеленский.

Как уже сообщала "РГ", Офис генпрокурора (ОГПУ) и Служба безопасности (СБУ) подозревают Медведчука в "измене родине" и даже "нарушении законов войны" на основании того, что он якобы ведет бизнес в российском Крыму и выдает гранты талантливой украинской молодежи на обучение в России. Третий пункт обвинения гласит, что он якобы передавал России данные о сверхсекретных и небывало эффективных украинских воинских частях, принимающих участие в "украинско-российской войне", официально не объявленной Киевом, и значит - не существующей в природе и юридической плоскости, но зато активно используемой в речах киевскими политиками.

Последний состав обвинения - самый короткий, и потому наиболее показательный. Вкратце, перевод с украинского языка словесной каши от прокуроров звучит так: "неустановленные лица, в неустановленное время, в неустановленном месте передали от подозреваемого неустановленным представителям страны-агрессора информацию секретного свойства". Ни имен, ни документов, ни событий - ничего, что можно было бы с натяжкой назвать установленным фактом. В сравнении с этим расхожее англо-американское "highly likely" звучит как строгая юридическая формулировка. Если же иметь в виду информацию, которая ежедневно публикуется в telegram-каналах, ассоциируемых с армиями Донбасса, в том числе личный состав подразделений украинской армии, включая секретные, планы операций, карты, боевые сводки и прочее, то вспоминается скорее анекдотически продажный "украинский прапорщик" и уж никак не лучший, если не сказать - последний, юрист Украины Медведчук.

Ощущение навязываемой населению шизофрении вызывает и обвинение в том, что связанная с Медведчуком благотворительная организация "Проминь" ("Луч") выдает гранты на обучение в российских технических вузах украинским студентам. В этом нынешний глава СБУ и бывший юрист студии "95-й квартал" Иван Баканов видит попытку создать на Украине шпионскую сеть, о чем вальяжно рассказал накануне судебного заседания на брифинге. Нужно отдать должное его приобретенной за годы общения с Зеленским артистичности - произнося эту "галиматью" он ни разу не рассмеялся. Не будем еще раз напоминать о том, что между Россией и Украиной нет состояния войны, а потому гуманитарные связи, а тем более обучение талантливых математиков и физиков в российских вузах, уже не имеющих возможности реализовать себя на Украине, назвать шпионажем может только юморист или юрист из "95-го квартала".

На самом деле все намного хуже, а "юмор" ситуации глубже. Обвинения в шпионаже меценату Медведчуку выдвинул законный супруг гражданки России, не отказавшейся несмотря ни на что от российского паспорта, и возглавляющий при этом главную спецслужбу "воюющей в его голове с Россией" Украины. В этой связи, следуя за логикой самого Баканова, теперь он должен лично донести на жену своим подчиненным и тщательно допросить ее на предмет установления обстоятельств получения российского паспорта, имеющихся шпионских связей с Россией и возможной передачи "неустановленным лицам" сверхсекретной шпионской информации из кухни и супружеской спальни главы СБУ.

Обвинение главы ОПЗЖ в ведении хозяйственной деятельности на территории российского Крыма по российским законам также может занять достойное место в украинских комедийных шоу. Оставим на время в стороне установленный в ходе прений факт, что обвинением никак не установлена прямая юридическая связь между Медведчуком и фигурирующей в деле добывающей компанией. Юмор здесь не в этом: десятки и сотни украинских бизнесменов и политиков и на три порядка больше простых граждан ведут в России бизнес, имеют в нашей стране недвижимость и платят налоги "стране-агрессору". Даже те, кто спонсирует антироссийскую истерию, призывает к войне, и в их числе - президент Владимир Зеленский. Давно не является тайной, что его семье принадлежит трехкомнатная квартира в Ялте стоимостью более 50 миллионов рублей, с которой исправно платятся налоги и коммунальные платежи в бюджет российского Крыма. Надо думать, счета и прочие бухгалтерские документы он получает дипломатической почтой от главы МИД Кулебы. Равно как о "роялти" за продаваемые на российские телеканалы комедийные сериалы от студии "95-й квартал", которые его студия, в рамках свободной конкуренции, не стесненной импортозамещением, успешно продает в Россию. И ничего, что свои авторские права и долю в бизнесе он надежно спрятал в оффшорах - доказать его связь с транслируемыми в России шоу намного проще, чем госизмену Медведчука, достаточно ознакомиться с качеством творческого продукта.

В бесстыдной смелости Зеленского есть элемент бесшабашной смелости, уверенности в том, что ему ничего не будет. Действительно, даже Порошенко стеснялся своей шоколадной фабрики в Липецке, до сих пор, к слову, не проданной. Не вспоминает о своем нефтехимическом бизнесе и экс-премьер Арсений Яценюк, вновь пытающийся вернуться в украинскую большую политику при помощи Рината Ахметова. Скромно не вспоминает о своих крымских заводах и активах частый гость офиса Зеленского, один из инициаторов "евромайдана" олигарх и депутат Сергей Левочкин, а равно отсиживающийся в Вене его компаньон Дмитрий Фирташ. Молчит о том, что украинское зерно расходится по миру из российских портов, где он имеет долю, украинский лендлорд и куратор депутатской группы, родственной "Слуге народа", Андрей Веревский. Имеет российские "дочки" и полномочный представитель Сороса (его фонд признан нежелательной организацией в РФ - прим. ред.) на Украине Дмитрий Пинчук. И это только самые крупные украинские деятели, которые платят налоги в России, владеют активами, ведут бизнес и значит могут считаться агентами "страны-агрессора". И это мы не вспоминаем рядовых отъявленных патриотов, имеющих участки и недвижимость в Крыму и не собирающихся от них отказываться. Самый яркий представитель этого вида - психически неуравновешенная неонацистска и "фурия майдана" Татьяна Черновол.

Никакое шоу "95-го квартала" не могло бы вскрыть и высмеять опереточность нынешней украинской власти как "дело Медведчука". Беда в том, что происходящее кажется абсурдным шоу только со стороны. Сам Зеленский и его окружение воспринимают его как спецоперацию по уничтожению единственного идеологического конкурента и введения в стране диктатуры. А также создания завесы над окончательной распродажей народной собственности и, в первую очередь, земли, окончательного превращения населения в бесправное стадо, без прошлого и будущего, не осознающего всю происходящую с ним трагедию, сценарий которой пишут комики из "95-го квартала".